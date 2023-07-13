В Добринке начали установку декоративных фонарей вдоль строящегося тротуара по улице Октябрьской. На двухсотметровом участке от здания бывшего детского сада до пересечения с улицей Интернациональной их будет смонтировано 14 штук.

Рабочие фирмы-подрядчика занимаются бурением лунок под опоры фонарей. Их глубина примерно 1,2 метра. После установки лунка засыпается смесью песка и мелкого щебня, который затем трамбуется и проливается водой. По словам рабочих, учитывая добринский грунт, который после зимы может выдавить опору, трамбованная смесь песка и щебня — лучший вариант, чем при заливке цементным раствором. Кабель, который будет подавать на фонари электричество, смонтируют под землей. Одновременно велась копка траншеи под него. Сложности рабочим добавляло асфальтовое основание и корни деревьев. Пробурить его даже бензобуром проблематично. Здесь им на помощь приходит обыкновенный лом.

Фонари будут располагаться друг от друга на расстоянии примерно 15 метров. Подрядчик постарается выполнить работы в короткое время, если позволит погода. Напомню, что некоторое смещение сроков сдачи объекта было связано с регулярными дождями и пересогласованием проекта будущего ограждения. Но и ограждение уже готово. Совсем скоро тротуар будет построен полностью.