В Липецке начал работу новый офис госуслуг «Мои Документы». Он открылся на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Москва» на улице Титова, 10. Помещение занимает два этажа. В штате – 15 сотрудников. Заявителям доступен полный перечень всех оказываемых государственных и муниципальных услуг, всего их – 397.

Как сообщает региональное управление социальной политики, новый центр «Мои Документы» будет работать по следующему графику: понедельник, среда, четверг, пятница – с 9:00 до 18:00, вторник – с 9:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 14:00. В зоне ожидания расположен сектор пользовательского сопровождения, который позволит заявителям получать госуслуги в электронном виде. Работает бесплатный Wi-Fi. Записаться на приём можно через ЕДС: 8-800-450-48-48, доб. 5.

«Открытие нового центра «Мои Документы» в густонаселенном районе города является положительной тенденцией в обеспечении шаговой доступности госуслуг для населения. Данный офис позволит жителям города быстро и в комфортных условиях решать свои вопросы, экономя личное время», – отметила директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.

На сегодняшний день в региональной системе функционируют 23 центра «Мои Документы», два МФЦ для бизнеса, два центра оказания услуг для бизнеса и 129 ТОСП, расположенных на базе сельских администраций и библиотек. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг показывает высокую степень удовлетворенности граждан работой МФЦ – свыше 98%.

«Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.