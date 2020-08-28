Новый Центр общей врачебной практики в микрорайоне «Университетский» Липецка за три месяца посетили более 600 липчан

В рамках национального проекта «Здравоохранение» (оказание первичной медико-санитарной помощи) в микрорайоне «Университетский» в Липецке работает Центр общей врачебной практики. Обслуживают здесь жителей Елецкого и Университетского микрорайонов, а это около 10 тысяч человек.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, по сути Центр общей врачебной практики – поликлиника в миниатюре. Удобная навигация, просторные кабинеты. Здесь берут анализы, делают ЭКГ, есть кабинеты гинеколога и стоматолога, четыре манипуляционных кабинета для простых хирургических вмешательств, перевязочная, инфекционный и прививочный кабинеты.

Центр общей врачебной практики работает больше трех месяцев. За это время сюда обратилось свыше 600 человек. В день доктора принимают до 15 пациентов. Выездные приемы ведут и узкие специалисты. Центр общей врачебной практики как структурное подразделение городской поликлиники №7 был открыт в мае этого года. Общая площадь реконструированных под медицинские нужды помещений составляет 500 квадратных метров.

Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти.

«Значительные усилия в этой сфере, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, – способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».