Цифровой аппарат для рентгенологических исследований стоимостью более 16 млн рублей появился на вооружении врачей Липецкой городской поликлиники №1. С его помощью ежедневно обследования проходят порядка 35 пациентов. Цифровой рентген-аппарат позволяет проводить исследования почти всех органов и частей тела, обследовать травматологических пациентов, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

По сравнению со старой аналоговой техникой новый цифровой рентген-аппарат имеет ряд преимуществ: быстрый результат, меньшая доза облучения для пациентов, возможность хранить данные в электронном виде и делиться ими дистанционно с профильными специалистами. Высоко и качество диагностики – снимки получаются с хорошей детализацией, а значит, проводимые на нем исследования более информативные. За два месяца на новом рентген-оборудовании проведено 1650 исследований, сделано 2465 снимков.

«От оснащения медицинских учреждений зависит качество предоставляемых ими услуг населению. А это самые массовые социальные услуги. Мы уже не первый год занимаемся приобретением современного оборудования для липецких клиник, и эта работа несомненно будет продолжена. Людям должны быть доступны все возможности современной диагностики, лечения, профилактики и реабилитации», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая городская поликлиника №1 – старейшая медицинская организация областного центра. В этом году ей исполнилось 105 лет. Сегодня численность населения, прикрепленного к поликлинике, составляет 38 тысяч человек. Плановая мощность – 600 посещений в смену. Есть дневной стационар на 40 коек. Все структурные подразделения работают в две смены. В медучреждении трудятся 64 врача, еще 122 специалиста – средний медперсонал.