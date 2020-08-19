Новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме

1 сентября в Липецкой области начнут работу все школы, детские сады, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному году приняты 720 образовательных организаций, сообщили в управлении образования и науки.

Работа комиссий по приемке образовательных организаций завершилась накануне. Во всех муниципалитетах региона подготовку к 1 сентября оценивали представители управлений образования и образовательных учреждений, специалисты региональных управлений МЧС России, Росгвардии и УМВД. Все заключения о готовности учреждений образования к новому учебному году подписаны.

К подготовке к началу нового учебного года из бюджетов всех уровней было выделено более 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на проведение ремонтов и реконструкцию зданий- более 600 млн рублей, на обеспечение пожарной безопасности- 24 млн рублей, на антитеррористическую защищенность- около 100 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований- 75 млн рублей. Для всех учреждений образования приобретены бесконтактные термометры, санитайзеры, антисептики и дезинфицирующие средства, приборы для обеззараживания воздуха.

В соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия 2 раза в день детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.

В новом учебном году около 11 тысяч обучающихся, проживающих в населенных пунктах, в которых нет школ, будут перевозиться 284 школьными автобусами по 437 маршрутам в 135 школ и 61 филиал.

При организации подвоза в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обучающиеся должны быть обеспечены медицинскими масками.

В настоящее время практически решен кадровый вопрос: укомплектованность организаций общего образования составляет 99%. Комиссией по трудоустройству на работу в образовательные учреждения области в 2020 году направлено около 200 выпускников, подготовленных по направлениям и специальностям, входящим в группу «Образование и педагогические науки».

Новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 125 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13 тысяч первоклассников.

«Начало учебного года с учётом новых требований вызывает обоснованное беспокойство у школьников и родителей. Хочу развеять сомнения: праздник в День знаний в Липецкой области обязательно состоится! Мы понимаем насколько это важно, особенно для первоклассников и выпускников. Однако мы не должны нарушать рекомендации Роспотребнадзора, поэтому торжественные линейки пройдут в поэтапном режиме, чтобы не допускать большого скопления учеников, учителей и родителей», – отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.