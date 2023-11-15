Строительство нового водопровода завершается в селе Панино Добровского района. Трубы протяженностью более 1,5 км проложили по улицам Набережная и Полевая. Участки там получают многодетные семьи из Добровского района. Ожидается, что новые сети обеспечат качественным водоснабжением порядка 300 человек.

Коммунальные работы стартовали почти на год раньше запланированного срока благодаря выделению опережающего финансирования в рамках федерального проекта «Жилье», национального проекта «Жилье и городская среда» завершить все строительные работы подрядчик должен до конца ноября. Сейчас готовность объекта составляет более 90%.

«Развитая коммунальная инфраструктура очень важна для этих территорий. В регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.