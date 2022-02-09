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Новый водопровод запущен в эксплуатацию для жителей поселка Новоселкино

17 минут назад
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Магистральный трубопровод связал поселок Новоселкино с централизованной системой водоснабжения Липецка. Ранее жители часто жаловались на перебои с водой. Проблема возникла из-за того, что действующий в Новоселкино водозабор не справлялся с нагрузками: скважина неглубокая, качество и слабый напор воды не отвечали установленным нормам, не было системы обеззараживания, сообщили в пресс-службе компании «РВК-Липецк».

Было принято решение вывести водозабор из эксплуатации и запитать поселок от кольцевых сетей водоснабжения расположенного рядом села Ссёлки. Для бесперебойного и качественного снабжения потребителей чистой водой «Липецкводоканал» в сжатые сроки построил новый трубопровод диаметром 200 мм и протяженностью 1500 метров. Специалисты «РВК-Липецк» промыли водовод, вывели из работы старый водозабор и подали воду по новой схеме от водозабора Кузминки.

Сейчас жителям Новоселкино необходимо оформить лицевые счета на услуги водоснабжения. Заявление на регистрацию лицевого счета можно прислать на электронную почту Lipetsk@rosvodokanal.ru, hv.lipetsk@rosvodokanal.ru. Образец заявления размещен на сайте «РВК-Липецк» в разделе Абонентам – частные лица. Дополнительную информацию можно получить по телефонам *175 и 236-175.

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