Новый водозабор построли в Плавице

Завершено строительство водозабора в поселке Плавица Добринского района. Новая скважина вместе с уже действующими обеспечит жителей водой даже в самые жаркие летние месяцы, сообщает Липецкоблводоканал. Мощности водозабора будет достаточно для всех домов, которых в Плавице более тысячи.

Три из четырех скважин выработали свой ресурс и вышли из строя. Мощности стало не хватать. В летнее время, когда люди активно поливают свои огороды, вода не доходила до всех потребителей. Жители поселка обратились к главе региона Игорю Артамону с просьбой решить проблему водоснабжения.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», ОГУП «Липецкоблводоканал» произвел модернизацию Плавицкого водозабора. На реализацию проекта было выделено два млн рублей. Качество водоснабжения в городах и сёлах региона находится под особым контролем главы региона.

Подрядчик пробурил новую скважину глубиной 42 метра, дебитом 25 м3/час. Осуществлено подключение объекта к сети водоснабжения, установлен павильон управления и обустроена зона санитарной охраны. Кроме того, одну из вышедших из строя скважин пробурили глубже, обновили и отремонтировали.

«Проблемы повышения качества обслуживания жителей региона в сфере водоснабжения и водоотведения – одни из самых актуальных для населения. И мы значительно увеличили финансирование для их решения», – отмечает Игорь Артамонов.