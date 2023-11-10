Благодаря программе «Губернаторские полтора миллиона» в поликлинику №4 Липецка трудоустроилась молодой врач – акушер-гинеколог Дарья Шапкина.

Она родилась в селе Кочетовка Мичуринского района Тамбовской области. В 2018 году окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского по специальности «лечебное дело», в 2020 году – ординатуру в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина по специальности «акушерство и гинекология». С сентября 2020 года работала врачом – акушером-гинекологом в одной из тамбовских клинических больниц. В октябре 2023 года Дарья Шапкина трудоустроилась в Липецкую городскую поликлинику №4 на должность врача – акушера-гинеколога женской консультации. За время работы приняла более 300 пациентов.

«С детства меня интересовало, как устроен человек, его заболевания и как с ними бороться. Предметы биология и химия были моими самыми любимыми. Я видела свое предназначение именно в помощи людям. Профессия врача дала мне эту прекрасную возможность. Видеть, что твой труд направлен на облегчение страданий пациентов и приносит плоды – настоящее удовольствие. Профессию врача акушера-гинеколога выбрала за возможность быть свидетелем чуда – рождения новой жизни. Липецк очень красивый город с большими возможностями, программами, направленными на помощь молодым специалистам. Именно поэтому я захотела переехать сюда», – говорит Дарья Шапкина.

К Липецкой городской поликлинике №4 относятся более 53 тысяч липчан. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, где оказывается медицинская помощь по 28 специальностям. В составе поликлиники функционирует дневной стационар, женская консультация, оториноларингологическое отделение, хирургическое отделение и другие.

«Медицинские учреждения Липецкой области становятся все более комфортными и клиентоориентированными благодаря федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения, а также пополняются новыми специалистами. Все это положительно отражается на эффективности медицинской помощи и достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение» по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.