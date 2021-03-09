В Государственной думе РФ прошел первое чтение прошел законопроект, обязывающий местные власти направлять в Росреестр сведения о домах, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции.

При покупке квартиры достаточно будет запросить выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что дом, в котором она расположена, не является аварийным и не подлежит сносу.

Без таких сведений покупатель рискует приобрести квартиру в аварийном доме по завышенной цене, и компенсация, которая положена при расселении аварийного дома, всей суммы не покроет.

«Гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье, так как состояние дома можно оценить только визуально. Но даже при нормальном состоянии дома внешне, конструктивное его состояние может быть аварийным. В ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным», — отмечают авторы законопроекта.

В настоящее время найти информацию о признании дома аварийным можно в ГИС ЖКХ, а также на сайте органа власти или органа местного самоуправления.

Можно также направить в орган власти или муниципалитет запрос, но не исключено, что ответ придет не раньше чем через месяц и сделка к тому времени сорвется. Выписка из ЕГРН — наиболее оперативный и достоверный источник официальной информации о недвижимости.