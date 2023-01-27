Мини-завод по выпуску полнорационных экструдированных и гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных готовится к открытию в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Предприятие запускает местный фермер Александр Жданов. В создание производства он инвестировал 10 млн рублей.

Производить будут корма для птицы, крупного рогатого скота, свиней и рыбы. Планируют использовать местное сырьё. Поставщиками станут фермерские хозяйства района. Производительность предприятия – 1,1 тонны в час. Продукцию собираются фасовать в фирменную тару от 10 до 100 килограммов. Предполагаемые рынки сбыта – птицефабрики, личные подсобные, фермерские и рыбоводческие хозяйства.

Гранулированный и экструдированный комбикорм из Талицкого Чамлыка будет отвечать государственному стандарту. Для этого фермер Жданов заключил договор на сертификацию производимого товара.

Оборудование на предприятии уже смонтировано, в ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы. «Фермерские хозяйства вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Появляются новые перспективные проекты, создаются рабочие места, обеспечивается продовольственная безопасность. Со своей стороны мы поддерживаем подобные начинания и помогаем с дальнейшим развитием», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.