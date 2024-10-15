Новый завод строят в ОЭЗ «Липецк». Предприятие «ЛипецкТехноЛит» будет производить дробемётное оборудование для очистки металла от загрязнений и дефектов. Продукция востребована во многих отраслях промышленности – от пищевой до авиакосмической.

Предприятие «ЛипецкТехноЛит» реализует проект в два этапа. Первый – литейный цех, второй – механосборочный и административное здание. Все объекты должны быть готовы к концу 2025 года. Инвестиции – 190 млн рублей. Будет создано больше 100 рабочих мест. Объём производства – 350 дробемётных установок в год.

«Особая экономическая зона «Липецк» сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Заводы продолжают строиться на грязинской и елецкой площадках. Развивается третий участок ОЭЗ, где мы возрождаем липецкое тракторостроение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.