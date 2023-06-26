Первый рейс выполнил электропоезд, который будет курсировать между Липецком и Воронежем. В воскресенье он привёз в областной центр 120 человек из соседнего региона.

Время в пути – 1 час 43 минуты. Для пассажиров, которые не относятся к льготникам, билет стоил 353 рубля, студентам и школьникам он обошёлся вдвое дешевле.

Договорённости о запуске нового железнодорожного маршрута были достигнуты губернатором Липецкой области с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым в ходе их встречи, которая состоялась в марте текущего года. Электропоезд между Липецком и Воронежем запустили в тестовом режиме в рамках проекта «Соединяя Черноземье».

«Мы неоднократно получали просьбы от жителей о запуске такого поезда. Пассажиропоток между Липецком и Воронежем высокий, студенты ездят в соседний регион на учёбу, кроме того, это удобно для туристов, которых с каждым годом становится всё больше. Отлично, что запуск сообщения с Воронежем совпал с летними каникулами и сезоном отпусков. Надеюсь, эта электричка будет востребованной и останется в расписании», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Рейс из Липецка в Воронеж запланирован на сегодня, поезд отправится в 17:51. В четырёх вагонах состава по 61 месту, кондиционеры и все условия для маломобильных пассажиров.

Следующие поезда отправятся 9 и 23 июля, 13 и 27 августа, также в обоих направлениях. Если они будут пользоваться спросом, поезд станет еженедельным.