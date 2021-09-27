Сегодня в Большом зале администрации состоялось торжественное вручение удостоверений депутатам 7 созыва регионального парламента, а также Государственной думы. Документы народным избранникам выдал председатель избирательной комиссии области Юрий Алтухов. Он также подвел окончательные итоги выборной кампании.
В 7 созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.
По партийным спискам «ЕДИНОЙ РОССИИ» мандаты получили 7 человек: Аверов Дмитрий Львович, Путилин Павел Иванович, Кавджарадзе Максим Геннадьевич, Богодухов Владимир Иванович, Анутов Равиль Мухаммеджанович, Архипенко Владимир Александрович, Фролов Андрей Борисович.
От партии КПРФ зарегистрированы: Токарев Сергей Владимирович, Быковских Николай Иванович, Хромовская Валентина Евгеньевна.
От партии ЛДПР депутатом регионального парламента стал Емельянов Анатолий Викторович.
От партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в облсовет прошла Ксенофонтова Лариса Васильевна.
От «Партии пенсионеров за социальную справедливость» – Яськова Людмила Валерьевна.
От партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» – Соловьева Юлия Валерьевна.
По одномандатным округам депутатами облсовета избраны:
Округ №1 (Левобережный округ г. Липецка): Качарин Станислав Сергеевич (КПРФ).
Округ №2 (Левобережный округ и Октябрьский округ г. Липецка.): Митрохина Ольга Николаевна (Единая Россия).
Округ № 3 (Октябрьский округ г. Липецка): Косилов Иван Александрович (КПРФ).
Округ № 4 (Октябрьский округ г. Липецка): Енютин Олег Вячеславович (КПРФ).
Округ № 5 (Октябрьский округ г. Липецка): Копылова Татьяна Сергеевна (КПРФ).
Округ №6 (Октябрьский округ г. Липецка): Ларин Дмитрий Анатольевич (КПРФ).
Округ №7 (Советский округ г. Липецка): Ушаков Александр Владимирович (КПРФ).
Округ №8 (Советский округ г. Липецка): Фурсова Анна Геннадиевна (КПРФ).
Округ № 9(Советский округ г. Липецка): Атаманенко Александр Петрович (КПРФ).
Округ №10 (Советский округ г. Липецка): Шкатов Анатолий Павлович (КПРФ).
Округ №11 (Правобережный округ г. Липецка): Логинов Юрий Вячеславович (КПРФ).
Округ №12 (Правобережный округ г. Липецка): Старцева Алина Владимировна (КПРФ).
Округ №13 (Добровский район и часть Липецкого района): Корвякова Ольга Викторовна (Единая Россия).
Округ №14 (Частично г. Грязи и 10 сельсоветов Грязинского района): Шама Елена Анатольевна (Единая Россия).
Округ №15 (6 сельсоветов Грязинского района и частично г. Грязи): Павлов Дмитрий Валерьевич (Единая Россия).
Округ №16 (Добринский район): Крутских Геннадий Николаевич (Единая Россия).
Округ №17 (Усманский район): Дуев Максим Викторович (Единая Россия).
Округ №18 (Хлевенский район и часть Задонского района): Пожидаев Сергей Александрович (Единая Россия).
Округ №19 (Воловский и Тербунский районы): Пикалов Виталий Иванович (КПРФ).
Округ №20 (Измалковский и Долгоруковский районы): Богатиков Борис Васильевич (Единая Россия).
Округ №21 (город Елец (часть): Толстопятов Максим Владимирович (Единая Россия).
Округ №22 (город Елец (часть): Сериков Владимир Витальевич (Единая Россия).
Округ №23 (Елецкий район и часть г. Ельца): Хрусталева Екатерина Петровна (Единая Россия).
Округ №24 (Краснинский район, Становлянский район и часть Задонского района): Тинькова Татьяна Алексеевна (Единая Россия).
Округ №25 (Данковский район): Долгих Ирина Николаевна (Единая Россия).
Округ №26 (Чаплыгинский и Лев-Толстовский районы): Сухоруков Геннадий Николаевич (Единая Россия).
Округ №27 (Лебедянский район): Еремеев Дмитрий Николаевич (Единая Россия).
Округ №28 (15 сельсоветов Липецкого района): Носов Олег Валентинович (Единая Россия).
Депутаты, которые пришли на вручение удостоверений, традиционно сделали общее фото созыва.