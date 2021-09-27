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Сегодня в Большом зале администрации состоялось торжественное вручение удостоверений депутатам 7 созыва регионального парламента, а также Государственной думы. Документы народным избранникам выдал председатель избирательной комиссии области Юрий Алтухов. Он также подвел окончательные итоги выборной кампании.

В 7 созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.

По партийным спискам «ЕДИНОЙ РОССИИ» мандаты получили 7 человек: Аверов Дмитрий Львович, Путилин Павел Иванович, Кавджарадзе Максим Геннадьевич, Богодухов Владимир Иванович, Анутов Равиль Мухаммеджанович, Архипенко Владимир Александрович, Фролов Андрей Борисович.

От партии КПРФ зарегистрированы: Токарев Сергей Владимирович, Быковских Николай Иванович, Хромовская Валентина Евгеньевна.

От партии ЛДПР депутатом регионального парламента стал Емельянов Анатолий Викторович.

От партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в облсовет прошла Ксенофонтова Лариса Васильевна.

От «Партии пенсионеров за социальную справедливость» – Яськова Людмила Валерьевна.

От партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» – Соловьева Юлия Валерьевна.

По одномандатным округам депутатами облсовета избраны:

Округ №1 (Левобережный округ г. Липецка): Качарин Станислав Сергеевич (КПРФ).

Округ №2 (Левобережный округ и Октябрьский округ г. Липецка.): Митрохина Ольга Николаевна (Единая Россия).

Округ № 3 (Октябрьский округ г. Липецка): Косилов Иван Александрович (КПРФ).

Округ № 4 (Октябрьский округ г. Липецка): Енютин Олег Вячеславович (КПРФ).

Округ № 5 (Октябрьский округ г. Липецка): Копылова Татьяна Сергеевна (КПРФ).

Округ №6 (Октябрьский округ г. Липецка): Ларин Дмитрий Анатольевич (КПРФ).

Округ №7 (Советский округ г. Липецка): Ушаков Александр Владимирович (КПРФ).

Округ №8 (Советский округ г. Липецка): Фурсова Анна Геннадиевна (КПРФ).

Округ № 9(Советский округ г. Липецка): Атаманенко Александр Петрович (КПРФ).

Округ №10 (Советский округ г. Липецка): Шкатов Анатолий Павлович (КПРФ).

Округ №11 (Правобережный округ г. Липецка): Логинов Юрий Вячеславович (КПРФ).

Округ №12 (Правобережный округ г. Липецка): Старцева Алина Владимировна (КПРФ).

Округ №13 (Добровский район и часть Липецкого района): Корвякова Ольга Викторовна (Единая Россия).

Округ №14 (Частично г. Грязи и 10 сельсоветов Грязинского района): Шама Елена Анатольевна (Единая Россия).

Округ №15 (6 сельсоветов Грязинского района и частично г. Грязи): Павлов Дмитрий Валерьевич (Единая Россия).

Округ №16 (Добринский район): Крутских Геннадий Николаевич (Единая Россия).

Округ №17 (Усманский район): Дуев Максим Викторович (Единая Россия).

Округ №18 (Хлевенский район и часть Задонского района): Пожидаев Сергей Александрович (Единая Россия).

Округ №19 (Воловский и Тербунский районы): Пикалов Виталий Иванович (КПРФ).

Округ №20 (Измалковский и Долгоруковский районы): Богатиков Борис Васильевич (Единая Россия).

Округ №21 (город Елец (часть): Толстопятов Максим Владимирович (Единая Россия).

Округ №22 (город Елец (часть): Сериков Владимир Витальевич (Единая Россия).

Округ №23 (Елецкий район и часть г. Ельца): Хрусталева Екатерина Петровна (Единая Россия).

Округ №24 (Краснинский район, Становлянский район и часть Задонского района): Тинькова Татьяна Алексеевна (Единая Россия).

Округ №25 (Данковский район): Долгих Ирина Николаевна (Единая Россия).

Округ №26 (Чаплыгинский и Лев-Толстовский районы): Сухоруков Геннадий Николаевич (Единая Россия).

Округ №27 (Лебедянский район): Еремеев Дмитрий Николаевич (Единая Россия).

Округ №28 (15 сельсоветов Липецкого района): Носов Олег Валентинович (Единая Россия).

Депутаты, которые пришли на вручение удостоверений, традиционно сделали общее фото созыва.