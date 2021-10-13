Согласно постановлению избирательной комиссии Липецкой области вакантный мандат депутата облсовета передан Александру Кремневу. Сегодня он получил удостоверение.

Александр Кремнев избирался по спискам партии «Единая Россия». В региональном парламенте он занял место Максима Кавджарадзе, который на первой сессии облсовета избран сенатором РФ и с него досрочно сняты депутатские полномочия.

– Впервые я пришёл в облсовет в 2002 году. Надеюсь, и дальше продолжать депутатскую работу во благо Липецкой области, – сказал после вручения мандата Александр Кремнёв.

Александру Николаевичу Кремневу 62 года. Он директор по стратегическому развитию ООО «Лебедяньмолоко». Был депутатом Липецкого областного Совета депутатов третьего, четвертого и шестого созывов. Ведет большую благотворительную деятельность.