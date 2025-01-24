Константин Шабанов избран новым главой Лев-Толстовского района на сессии местного Совета депутатов. Ранее он занимал должность главы сельского поселения Лев-Толстовский сельсовет. Его кандидатуру поддержали 17 из 18 депутатов. 1 воздержался.

В должность новый глава вступит 28 января. Он подчеркнул готовность продолжать работу на благо жителей и развивать район во всех направлениях.

Константин Юрьевич родился в 1981 году в посёлке Лев-Толстой. Имеет два высших образования. Начал трудовую деятельность в 1998 году. С 2000 года занимал различные руководящие должности, а с 2020 года состоит на муниципальной службе.

Женат, воспитывает двух сыновей.