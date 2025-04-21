Новым начальником УФСИН по Липецкой области назначен Виктор Кислицин

Нового начальника УФСИН по Липецкой области представил губернатору Липецкой области Игорю Артамонову директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев. Ведомство возглавил полковник внутренней службы Виктор Кислицин.

Виктор Кислицин 8,5 года проходил службу в Вооруженных Силах России, работу в УИС начал в 1997 году с должности инспектора отдела режима и охраны. Получил разносторонний опыт в подразделениях надзора, безопасности, противопожарной и тыловой службах, шесть лет руководил исправительным учреждением. До назначения начальником Управления 4,5 года работал заместителем руководителя липецкого УФСИН.

«С Виктором Петровичем мы давно знакомы. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, и что на новой должности он сможет в полной мере реализовать свои компетенции на благо Липецкой области и страны», – сказал Игорь Артамонов.

Среди вопросов, требующих дополнительного контроля, по словам главы федерального ведомства Аркадия Гостева: надежная изоляция подозреваемых, обвиняемых, осужденных; надлежащий уровень правопорядка и законности в учреждениях; совершенствование оперативно-профилактических мероприятий; улучшение оперативной осведомленности о лицах и событиях; перекрытие каналов поступления запрещенных предметов в учреждения, что требует противодействия новым вызовам, методам, средствам и способам их доставки.

Аркадий Гостев выразил признательность губернатору Игорю Артамонову и правительству региона за поддержку, оказываемую учреждениям УИС, личному составу и членам семей сотрудников, в том числе за предоставление им дополнительных социальных гарантий.