Первое заседание Общественной палаты Липецкой области VII созыва состоялось сегодня в правительстве региона. И началось оно с показа снятого липецкими журналистами документального фильма «Тыл». Его главными героинями стали две липчанки, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи липецким мобилизованным, при этом они лично доставляют груз нашим бойцам. Одна из них – супруга добровольца, находящегося сейчас в зоне специальной военной операции, другая – военный волонтер, полностью подчинившая свою жизнь поддержке липчан, защищающих нашу страну. За помощь российским военнослужащим и мирным жителям зоны специальной военной операции липчанки награждены Почетным знаком «Во славу земли Липецкой».

Общественник сегодня – это не просто гражданская позиция, общественный контроль и мониторинг, отметил перед показом фильма первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. «Сегодня это, прежде всего, работа в тылу по поддержке наших ребят, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, это помощь семьям мобилизованных жителей региона. Получить письмо из дома или теплые вещи от липчан, которые доставляют волонтеры, для бойцов не менее ценно, чем боеприпасы. Это делает их сильнее. От имени правительства области и губернатора региона Игоря Артамонова благодарю всех, кто в тылу ведет такую важную и нужную деятельность», – сказал Александр Рябченко. Он добавил после показа, что в ближайшее время фильм пойдет в массовый просмотр. Кроме того, будет сниматься его продолжение, потому что в Липецкой области очень много людей, которые отдают свои силы и средства, собирая гуманитарную помощь в зону СВО.

На заседании говорилось, что срок полномочий членов Общественной палаты VII созыва составит три года. Согласно законодательству членство в палате получили 48 человек, из которых 19 человек (40%) – члены предыдущего созыва. Таким образом, состав Общественной палаты VII созыва обновился на 60%. При этом средний возраст членов палаты старого созыва составлял 54 года, в новом – 52 года. Самому молодому члену новой палаты – 32 года, самому пожилому – 77 лет.

В составе Общественной палаты VII созыва вошли 20 руководителей социально-ориентированных некоммерческих организаций Липецкой области, а также руководители образовательных учреждений (ректоры, проректоры, директора – семь человек), руководители учреждений здравоохранения (шесть человек), представители профсоюзных организаций, бизнеса и другие. Из них 16 человек (33%) – женщины, 32 человека (67%) – мужчины. Три члена палаты являются обладателями высших государственных наград: Герой Советского Союза, Герой России, кавалер Ордена Красной Звезды. Также в состав палаты входят два доктора наук, девять кандидатов наук, шесть человек имеют почетные звания различных отраслевых министерств и ведомств.

Новым председателем Общественной палаты Липецкой области VII созыва избрана Елена Гончарова, ее кандидатуру поддержали единогласно. Она является директором Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Ранее Елена Гончарова занимала должность начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарностью Министерства труда и социальной защиты России, а также отмечена региональными наградами.

Затем на заседании был утвержден регламент Общественной палаты Липецкой области, избраны заместители председателя, утверждено 11 комиссий и рабочих групп, определены их наименования и направлений деятельности. В соответствии с законом одна треть состава Общественной палаты утверждена губернатором региона по представлению зарегистрированных на территории Липецкой области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще одна треть состава утверждена Липецким областным Советом депутатов. Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Липецким областным Советом депутатов, определили состав оставшейся трети членов палаты из числа представленных кандидатур.

Игорь Артамонов подчеркнул, что выборы нового состава палаты – значимое событие в жизни региона. «Общественная палата Липецкой области сильно изменилась. Больше половины в ее рядах – новые люди. Палата стала моложе, но при этом присутствуют и представители старшего поколения, к которым молодежь должна прислушиваться. В нашей совместной работе важны каждая точка зрения и каждое мнение. Перед нами стоят новые задачи и новые вызовы, с которыми мы обязательно справимся», – уверен Игорь Артамонов.