Новым вице-губернатором Липецкой области назначен Роман Балашов. Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики. Липчанин Роман Балашов – участник программы «Время героев», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Несколько месяцев ветеран СВО проходил стажировку в правительстве Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова.

Роман Юрьевич Балашов окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Больше 17 лет служил в армии, воевал в горячих точках. На СВО — с сентября 2022 года, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен. В 2024 году прошёл отбор в программу «Время героев» и начал обучение.