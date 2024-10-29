В регионе

Новым вице-мэром Липецка назначена Светлана Яковлева

14 минут назад

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Заместитель начальника управления внутренней политики Липецкой области Светлана Яковлева займет пост заместителя главы города Липецка.

На новой должности она будет курировать работу Управления внутренней политики областного центра, Департамента развития территории и Управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.

Светлана Яковлева родилась в 1986 году в Липецке. Окончила Воронежский институт МВД по специальности «юриспруденция» с отличием. Стаж работы по специальности составляет 15 лет, из которых более 7 лет она проработала на руководящих должностях. Воспитывает дочь. В должности заместителя начальника управления внутренней политики региона Светлана Яковлева отработала три года.

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