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Липецкий областной Совет 23 декабря на сессии избрал нового вице-спикера. Им стал единоросс Андрей Фролов который сейчас является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам.

В соответствии с Уставом и Регламентом кандидатуру заместителя председателя Липецкого областного Совета депутатов вносит спикер заксобрания. Дмитрий Аверов предложил на эту должность единоросса Андрея Фролова. Его кандидатуру поддержали большинством голосов.

Место вице-спикера стало вакантным после того, как Александр Кремнёв внёс заявление освободить его от должности и на 5-ой сессии коллеги поддержали это решение.

Андрей Фролов родился в 1979 году. Избран депутатом облсовета в составе областного списка партии «Единая Россия» 19 сентября 2021 года.