Ну и где этот талицкий «Вьетнам»

Сергей Афанасьев: «С этого пригорка хорошо видна другая сторона села. С него вниз к пруду, что вырыли по инициативе дяди Саши-фронтовика, мы зимой катались огромной гурьбой».

Да-да, не удивляйтесь. Одна из частей Талицкого Чамлыка среди своих жителей носит прозвище азиатской страны, расположенной за тысячи километров от нас.

НАБЕЖАЛИ, НАШУМЕЛИ…

Когда сама об этом услышала, тоже сильно удивилась. Сразу захотелось узнать, почему так окрестили таличане эту сторону села. В принципе в каждом поселении есть свои закоулочки с уникальными названиями, известными только туземцам. Ранее те местечки, разумеется, были намного больше и многолюднее, а теперь просто сохранили свои наименования. Только они и звучат по-русски. А тут — Вьетнам!

Талицкий «Вьетнам» — это, вообще-то, улица Нестерова — в принципе самая главная и центральная в селе. По ней мы въезжаем туда со стороны Добринки. Но вот «Вьетнам» ей параллелен, то есть это небольшая вторая половинка улицы Нестерова. Чтоб туда попасть, надо свернуть сразу за кирпичным заводом (точнее, теперь за его развалинами), оставляя его справа, и ехать до перекрёстка. Тут вам и «Вьетнам».

Талицкий «Вьетнам» на карте. Это маленькая часть въездных ворот села — улицы Нестерова. Тут есть и речка Фоновка, какая ранее сильно пополняла «вьетнамские» прудики. (Фото из Интернета).

Пока ещё ни с кем не встречалась, думала: «Наверно, самая дальняя улочка у них. Ну или, скорее всего, в той стране с полуострова Индокитай либо кто-то служил из местных, либо, вообще, жил». Однако это совсем не так, как выяснилось после разговоров с «вьетнамцами».

— Насколько помню, очень давно ту сторонку «Вьетнамом» наши кличут, — рассказывает Валерий Васильевич Першин, много лет проработавший председателем колхоза имени Нестерова. Правда, почему такое азиатское прозвище ему дали, бывший руководитель хозяйства не знает.

— У нас несколько частей Талицкого среди местных имеют индивидуальные названия, отличные от официальных, — рассказывают Сергей Анатольевич Афанасьев со своей мамой Раисой Александровной. — К примеру, улицу Центральную, что за психбольницей, мы зовём Средней дорогой, а Молодёжную — Армянской, так как её строили армяне. Где рынок, у нас в народе по-старому зовут Базарной, но вот часть её — Большим проулком.

— Ну а «Вьетнам» откуда тут взялся? — спрашиваю у них. И Афанасьевы выдали свой вариант.

Оказывается, ранее, в советские годы, тут проходили нешуточные бои между местными парнями за украинских девушек, приезжавших в колхоз на прополку свёклы. Поскольку такие приезды были ежегодными и проживание гостий длилось практически с апреля по ноябрь, то и ссоры велись долго. И кому-то в голову взбрело сравнить эти разборки с войной во Вьетнаме, тянувшейся 20 лет, с 1955-го по 1975-й годы. Уже многие украинки обзавелись здесь семьями, родили детей. Но их землячки каждую весну тут появлялись, и опять снова-здорово. Со временем количество жителей убавлялось, и страсти потихоньку стихли. Так, мой собеседник говорит, что по возрасту уже не попал в подобные переделки.

Эти огромные деревья у дороги наверняка многое помнят из жизни талицкого «Вьетнама». Жаль, говорить не умеют…

Это одна из версий. Но есть и другая. Она, правда, тоже связана с шумихой, только между местными жительницами-соседками.

— Ранее скандалы женщины тут устраивали за каких-нибудь кур, забежавших в соседский огород, или за межу, кем-то якобы нарушенную, — поведал один из таличан, наотрез отказавшийся себя называть и уж тем более фотографироваться. — Шум тут, помнится, стоял такой, что на велосипедах из других краёв Талицкого приезжали поглядеть, не говоря уж о соседках. Целое представление устраивали. Женщины, ругаясь, не уступали друг другу. Казалось, скандалившим это нравилось. Они наорутся и восвояси расходятся по домам. Главное, всё как было, так и оставалось потом на своих местах. До следующего раза. Зрители, вернее, зрительницы тоже расходились-разъезжались удовлетворённые: им было теперь о чём посудачить.

КРАСОТА! ПРУДЫ И КРУТЫЕ БЕРЕГА

Вообще, если в талицкий «Вьетнам» заехать и посмотреть вокруг: красотища! Мы приехали в тот момент марта, когда ещё лежал снег. Он скрыл все недостатки, если такие и были, и всё кругом переливалось на солнышке, радуя глаз.

Во «Вьетнаме» нечасто можно увидеть машину. Здесь тишина в сравнении с основной частью улицы Нестерова.

По этой части улицы Нестерова машины вовсе не несутся, как по её главной стороне то на Воронеж, то на Тамбов. Здесь тишина. Разве что кто-то из местных соберётся проехать в центр, да петухи её нарушат. И ещё собачки. Последние бегали, правда, без привязи.

— Я тут 15 лет живу в доме своей тёщи, приехал из Липецка, — сказал едущий нам навстречу Александр Гулякин, — от своей жены и её мамы тоже слышал, что эту сторонку «Вьетнамом» назвали из-за часто дерущихся парней…

Александр Гулякин из Липецка 15 лет назад переехал в Талицкий «Вьетнам» в дом тёщи. Здесь ему очень нравится. Слышал, что название этого местечка по азиатской стране дали по давним разборкам местных парней.

— Да, когда-то тут столько ребятишек проживало! — продолжил С. А. Афанасьев. — Вместе ходили в школу, гурьбой после неё бежали тут кататься с горки или на коньках на нашем пруду.

И Сергей показал, где это красивейшее место находится. Ему с братом и сестрой повезло в детстве: не надо далеко идти, прямо напротив их дома, только на другой стороне улицы. С высокого бугра далеко видна другая сторона Талицкого Чамлыка. А уж на санках катануться — и вовсе уедешь через весь пруд.

— Этот прудик когда-то решил «организовать» скотник и пастух дядя Саша, давным-давно работавший в нашем колхозе. Участником Великой Отечественной войны был. У него от ранения одна рука тряслась, так его в народе за глаза «Трясунком» и прозвали. И пруд мы теперь тоже так зовём.

И другие «вьетнамцы»-старожилы добавили, что фронтовик душой болел за своё дело. Пас около 80 коров, они просто тонули в трясине в этом логу. И тогда он предложил руководству вырыть тут прудик, чтоб вода в нём собиралась, особенно в половодье. Примерно в середине 70-х годов трактором раздвинули землю и сделали плотину. Её тоже в честь инициатора процесса называют. А по берегам дядя Саша (для кого-то уже дед и прадед Александр Ченцов, но отчества его не вспомнили, Царствие ему Небесное) сажал лично морковку и капусту. Всем хватало.

Рядом с этим прудиком подальше — другой. Их разделяют плотины. Сказали: тот ещё до войны «делал» прежний председатель колхоза Арсентьевич. (У этого человека нынешнее поколение не знает фамилии-имени. Зато земляки с великим уважением о нём говорят. Помнят его как честнейшего коммуниста. Когда умер, то ничего не нажил, хотя и имел такую вроде бы высокую должность. Всем селом жители собирали ему на гроб с крестом).

Плотину так и зовут в его честь — Арсентьевичевой. За ней из пруда Красный Пахарь, что далеко в полях, километрах в пяти от этого места, течёт речушка Фоновка, впадающая в реку Чамлык. Когда-то она сильно разливалась, создавая ту самую трясину с ранней весны до самых морозов, да ещё дожди летом её пополняли. Теперь давно такого нет, да и глубокие снега зимой становятся для нас всё диковиннее и диковиннее.

Одним словом, талицкий «Вьетнам» с одной стороны окружает каскад прудиков с плотинами. Может, ещё и из-за местности с «горами» и плато, прудами и речкой, трясиной и плотинами ему дали такое название? Но это уже моя версия.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Афанасьевы, Быковы — когда-то самые распространённые фамилии талицкого «Вьетнама»;

123 человека проживали в этой части Талицкого Чамлыка в 1975-м г. (данные из похозяйственной книги);

32 ребёнка насчитывалось там в середине 70-х гг. прошлого века;

65 человек проживают сейчас во «Вьетнаме»;

9 детей в 2025-м г. на этой стороне улицы Нестерова.