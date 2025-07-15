О безопасном управлении автомобилем в жару напоминают водителям Липецкой области

Госавтоинспекция Липецкой области напоминает водителям о правилах безопасного поведения на дорогах региона при аномально жаркой погоде. Чтобы избежать риска, связанного с высокой температурой, владельцам авто стоит придерживаться рекомендаций, которые помогут сохранить бодрость, концентрацию и избежать опасности на дороге.

Так, жителей региона призывают планировать поездки на утренние или вечерние часы, когда жара не так сильна. Перед началом движения нужно проветрить салон, открыв окна, и только потом включить кондиционер. При этом нужно избегать чрезмерного охлаждения, потому что резкий перепад температур может навредить здоровью. Также инспекторы советуют не направлять потоки холодного воздуха прямо на себя — это увеличивает риск простуды. Если чувствуется недомогание, лучше отказаться от поездки за рулем.Нужно пить достаточное количество воды и брать её с собой в запас. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей или животных в закрытой машине. Даже непродолжительное пребывание в раскаленном салоне авто опасно для жизни.

В жару особенно важно соблюдать скоростной режим и быть внимательным при манёврах — яркое солнце и блики от других автомобилей могут ослепить и привести к аварии.