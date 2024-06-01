В редакцию «ДВ» от жителей Добринки пришло письмо о том, что даже в центре посёлка мусорные контейнеры переполнены, рядом с ними свалены сучья деревьев, по дорогам, у бордюров, — песок, создающий «метель» во время движения автомобилей…

СУЧЬЯ — В ТЕЛЕЖКИ!

Связываюсь с Николаем Викторовичем Чижовым, который возглавляет сельское поселение Добринский сельсовет, рассказываю о послании. Чтобы разобраться с ситуацией, направляемся с ним по Добринке.

— Мы не сидим на месте, — не оправдываясь, а утверждая, говорит мой собеседник. — Работаем!

Проезжаем мимо тех мест посёлка с мусорными площадками, что указаны в письме. Убрано, сучья вывезены.

— Но так через два-три дня рядом с контейнерами будут снова лежать кучи садового мусора, — говорит Николай Викторович, — то, что не влезло в бак, люди валят рядом. Хотя сами контейнеры предназначены лишь для твёрдых коммунальных отходов.

— Ранее ветки, сучья шли на дрова, их пилили, — говорю Н.В. Чижову, — сейчас у всех газовое отопление, нужды в них совершенно нет, а сжигать запрещено, особенно в пожароопасный период. Какие-нибудь дедуля с бабулей такой могут костёр развести — мало не покажется! Половину деревни или посёлка огнём спалят. Ведь причиной пожаров чаще всего по статистике является человеческий фактор. И что им делать? Пусть лучше на свалку отнесут эти сучья с огородным мусором.

Глава сельсовета соглашается со мной.

— Но должен же быть какой-то выход из положения? — опять спрашиваю его. К нашему разговору подключается руководитель муниципального бюджетного учреждения «Добринское» Юрий Николаевич Боженко. Он сказал, что любой житель лично или вкупе с соседом может обратиться к ним в организацию с заявкой о том, чтобы поставили на вечер (или день) тракторную тележку. Стоимость услуги — тысяча рублей.

— С начала весны, — рассказывает Ю.Н. Боженко, — мы ежедневно из Добринки на свалку вывозим по 9-10 тракторных телег с мусорных площадок, очищаем их регулярно, но успеть за всеми одновременно жителями просто невозможно. Как известно, чисто не там, где постоянно убирают, а там, где не мусорят.

ДОРОГОЕ «УДОВОЛЬСТВИЕ»

— Мы систематически привлекаем к уборке мусора, — продолжает Н.В. Чижов, — мультилифт из ООО «Чистый город» г. Грязи. За это платим большие деньги, которые могли б направить на благоустройство и дороги с тротуарами…

Траву в посёлке на различных улицах окашивают по графику. На фото — ул. Ленинская.

Руководитель МБУ объяснил, что в их распоряжении только 4 трактора на всё сельское поселение, соответственно, и 4 тракториста. Ещё восемь человек работников, трудящихся на уборке территорий: 4 мужчины и 4 женщины. Всего! А для тех, кто не в курсе, хочется напомнить, что Добринский сельсовет — это вместе с Добринкой 9 населённых пунктов (Фёдоровка, Воскресеновка, Сафоново, Киньшино, Скучаи, Брянский, п. Кооператор, Наливкино). И эти же благоустроители и трактористы работают там. Одним словом, куда их с утра направит руководство. По графику окашиваются все улицы. Только придомовую территорию обязан облагородить сам хозяин. Точно такие же предписания и для хозяев магазинов. Едем с Николаем Викторовичем по Добринке далее и говорим уже о песке на дорогах.

— Также по графику работает «автометла» по улицам постоянно. «Пылесос» — по центру посёлка проезжает, для него нужна ровная поверхность, иначе не будет эффекта. Например, сегодня с четырёх утра в посёлке работала метла.

Двигаемся вдоль нового тротуара, что всего год назад построили на улице Октябрьской, обращаю внимание на песок, что после зимы вдоль бордюров улёгся. Глава сельсовета сразу же даёт распоряжение прислать сюда людей для его уборки. Правда, стоящие автомобили (причём они здесь находятся с утра до вечера), расположившиеся впритык друг к другу от остановки швейной фабрики и до угла почты, затрудняют рабочим процесс наведения порядка. Тем не менее, мужчины-уборщики, лавируя между машинами, стараются выгрести песок и пыль, ручная тележка этим мусором очень быстро наполняется.

Через несколько минут работники МБУ «Добринское», мастер А.И. Проскуряков и рабочий Ю.П. Кулешов, подметают песок и пыль вдоль тротуара.

ХОТИТЕ ЖИТЬ В ЦВЕТУЩЕМ РАЕ — НЕ МУСОРЬТЕ САМИ

Далее наш разговор с Н.В. Чижовым и Ю.Н. Боженко свёлся буквально к одной общей мысли: если добринцы желают жить в убранном посёлке и ходить мимо чистых площадок ТКО, то и сами должны соблюдать этот порядок. В письме, присланном в редакцию, есть заголовок: «Превратим районный центр в цветущий оазис». Вопрос напрашивается сам собой: а кто нам это сделает, если не мы сами! (Разумеется, не без помощи поселковой администрации). Ни грязинцы, ни добровцы сюда не приедут метлой мести.

— Уважаемые жители, — через газету обращается Ю.Н. Боженко к землякам, особенно молодым их представителям. — С 7 утра ежедневно наши работники начинают убирать парки отдыха. Чего только там ни бывает! Если вы отдыхаете, зачем бросаете бутылки, тем более их разбиваете в песочницах. Играющие в них дети могут получить серьёзные травмы. Вся красота в парках отдыха делается для нашего же блага. Скамьи стоят, чтобы на них можно было присесть и отдохнуть, а не для того, чтоб упражняться в своей силе, кто быстрее их сломает…

Родителям он советует воспитывать в своих детях чувство ответственности, учить их хорошим манерам, ведь чего они в молодости не обретут, того и в старости иметь не будут. Ясно, как белый день: если хотите чистоты — не мусорьте вокруг себя. Или мы победим мусор, или он нас. А чистота, как известно, во все века и времена — залог здоровья в широком смысле этого слова. О том же говорит и руководитель региона И.Г. Артамонов: «Традиция жить в чистоте должна прививаться всем липчанам».

(В следующем номере расскажем о том, что уже сделано на территории Добринского сельсовета в плане благоустройства с весны и что в планах на ближайшее будущее).