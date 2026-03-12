“О чём поют 8 Марта”

Так назывался праздничный концерт, который стал апогеем торжеств в Добринском округе, посвященных Международному женскому дню.

В фойе Дома культуры были организованы фотозоны, где женщины могли запечатлеть себя на память о празднике. В зрительном зале РДК состоялся настоящий аншлаг. Сюда пришли не только представительницы прекрасного пола, но и их супруги, дети.

С наилучшими пожеланиями к нашим мамам, жёнам, сестрам, бабушкам обратились заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и председатель Совета депутатов Сергей Григорьев.

— Дорогие женщины, — сказал Олег Николаевич, — примите самые искренние и тёплые поздравления с чудесным весенним праздником — 8 Марта! В этот день хочется сказать вам огромное спасибо за ту особую атмосферу, которую вы создаёте вокруг, за доброту и понимание, за поддержку и веру, за умение видеть лучшее даже в непростых ситуациях. Вы — наша опора, вдохновение и источник неиссякаемого оптимизма. От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, профессиональных успехов и признания, ярких впечатлений, незабываемых моментов и, конечно же, море цветов, улыбок и искренних комплиментов.

Отдельные слова благодарности руководители округа адресовали в адрес тех женщин, чьи сыновья, мужья находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Для этих женщин были приобретены букеты цветов, которые начальники территориальных отделов доставили каждому адресату.

После череды выступлений свои музыкальные и танцевальные подарки в адрес прекрасной половины человечества дарили юные и взрослые добринские артисты, которые радовали зрителей на протяжении часа.