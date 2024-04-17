Добринский район в минувшую пятницу присоединился к Всероссийской ярмарке вакансий, которая прошла во всех городах и муниципалитетах Липецкой области.

Старт мероприятию по видеосвязи дала вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова. Она отметила, что в регионе свои предложения востребованных на рынке труда профессий представили более 200 работодателей. Подобные ярмарки вакансий проходят в Липецкой области регулярно и имеют своей целью помочь работодателям в сфере подбора кадров, а соискателям — найти работу с высокой белой зарплатой от 50 тысяч рублей.

В администрацию Добринского района пригласили старшеклассников школ и студентов Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа. На мероприятие пришли и представители отделов кадров ООО «Добрыня», ООО «Восход», специалисты модернизированного кадрового центра «Работа России».

Руководитель Добринского отдела ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Наталья Наумова отметила, обращаясь к собравшимся, что совсем скоро перед школьниками станет вопрос выбора будущей профессии, а перед студентами — пора трудоустройства. Но уже сейчас школьникам, студентам и их родителям необходимо определиться с выбором нужной профессии и дальнейшей работы. А подобные ярмарки вакансий помогают больше узнать о самых востребованных направлениях.

Вот и представители крупных агрохолдингов, работающих на добринских черноземах, предложили слушателям свой список специальностей, которые нужны сельхозпредприятиям. Сегодня работать на полях и фермах становится престижно. Главный стимул — высокая заработная плата. Во многих сельхозпредприятиях района она колеблется от 60 до 150 тысяч рублей, плюс различные дополнительные выплаты. Школьников и студентов эта беседа заинтересовала, а работники кадрового центра пригласили будущих соискателей к себе и обещали помочь с выбором высокооплачиваемой работы.

«Люди смотрят и выбирают, что им больше подходит и что больше нравится. Такая «витрина» стимулирует работодателей улучшать условия труда, иначе не получится обеспечить себя кадрами», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.