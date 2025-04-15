О липецких поисковиках расскажет акция минобразования «По стопам подвига»

Истории липецких поисковиков собирают в минобразования Липецкой области в преддверии 80-летия Великой Победы. О людях, которые находят останки советских солдат и возвращают имена Героям, будут рассказывать в рамках акции «По стопам подвига».

«Работа поисковых отрядов — это важнейшая миссия, тихий подвиг во имя Правды. Каждая найденная медаль, каждая установленная судьба — это еще одна страница в летописи Великой Победы», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Информацию об опыте работы в поисковых отрядах и экспедиционных клубах можно прислать на электронную почту obrpress@admlr.lipetsk.ru.