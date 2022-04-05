Сегодня на комитете по социальным вопросам депутаты рассмотрели вопрос о кадровом обеспечении системы здравоохранения. Информацию народным избранникам представил начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

— Эпидемия коронавирусной инфекции спровоцировала рост числа медиков, вышедших на пенсию. А агрессивная кадровая политика в ряде субъектов РФ, направленная на привлечение врачей, вызвала значительный отток специалистов за пределы региона. По этим причинам количество выбивших медиков из системы здравоохранения области возросло в 1,5 и более раза. При этом есть отток кадров в негосударственное здравоохранение, где условия занятости легче, — отметил Юрий Шуршуков.

На протяжении последних лет в области реализуются комплексные меры по сокращению дефицита кадров государственного здравоохранения. Создана трехэтапная система подготовки медработников.

Первый этап – профориентационный. Он осуществляется совместно с Воронежским медуниверситетом на территории области с 2017. Кластер представлен 8 медицинскими классами, в том числе 3 — в Липецке (школы №3, 29, 44), 2 — в Ельце, 1- в Задонске, 1- в Лебедяни, 1- Чаплыгине), также запланировано открытие медицинского класса в г. Усмань.

Второй этап — профессиональное образование в стенах медицинских вузов и ссузов. Эффективный инструмент устранения кадрового дефицита — целевой прием учащихся на обучение. В настоящее время в медицинских вузах на разных курсах обучаются 700 студентов – «целевиков» и 113 – ординаторов.

Для дополнительной подготовки врачей в прошедшем году заключены договоры о целевом обучении с ординаторами, которые поступили на обучение не в рамках целевого приема. Документом предусмотрена ежегодная выплата ординатору в размере 150 тыс. рублей, а также обязанность ординатора отработать в медицинской организации не менее 5 лет. В 2022 году ожидается трудоустройство в медицинские организации 59 выпускников целевой ординатуры.

Кроме того, с 2021 года на базе «Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина» готовят врачей по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Для сокращения дефицита медиков в сельской местности продолжена реализация федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках этих программ в село были привлечены 474 специалиста, из них 412 врачей, которые получили единовременную компенсационную выплату в размере один миллион рублей каждый и 62 фельдшера, получивших выплату в размере 500 тыс. рублей.

— Но сегодня эти программы становятся менее привлекательными для потенциальных участников из-за роста цен на жилье. Администрация Липецкой области неоднократно обращалась в адрес Минздрава России с предложением кратно увеличить размеры соответствующих социальных выплат. Однако пока положительного решения на этот счёт не приняли, — подчеркнул Юрий Шуршуков.

Федеральные программы, целевые мероприятия и региональные меры социальной поддержки врачей, позволяют привлекать как молодых, так и уже состоявшихся врачей. За пошлый год всего было трудоустроено 86 молодых специалистов, и ещё 30 врачей по региональной программе «Губернаторский миллион». Как отметил докладчик, важным стало решение об установлении региональных доплат работникам скорой помощи в период борьбы с ковидом. Такая мера полностью приостановила отток этих кадров в здравоохранение иных регионов.

В ходе обсуждения парламентарии задали ряд вопросов. Они связанны с заработной платой врачей, их нагрузкой и занятостью специалистов в частных клиниках.

Главный медик области сообщил, что средняя зарплата врачей сегодня 69 тысяч рублей по региону (это совокупный доход с учетом переработок), у медсестер она 39,5 тысяч, зарплата молодого врача составляет 25 тысяч рублей.

— Липецкая область располагает удачным социальным пакетом, причём он не подменяет федеральные меры поддержки. Например, «Губернаторский миллион» получает врач, у которого нет истории работы в нашем регионе. Наши медики получают выплаты на строительство жилья. Кроме того, государство в течение всего периода работы врача возмещает ему расходы за наём жилья. За последние 3 года благодаря таким мерам поддержки мы привлекли почти 100 специалистов. Это врачи с опытом работы, — отметил Юрий Шуршуков. – Если говорить о переработках, то из-за дефицита кадров приходится работать больше, ведь больных у нас меньше не становится. Но все переработки оплачиваются.

Что касается оттока врачей в частные организации, то, по словам главного медика, сейчас многие возвращаются в государственное здравоохранение. Здесь создаются условия для платных приёмов.

— Только государственное здравоохранение может позволить себе качественное медицинское оборудование. Но работать здесь, конечно же, сложнее. Есть медицинская документация. Частное здравоохранение от этого избавлено. В целом же качество медицинской помощи в частных клиниках сопоставимо с тем, которое можно получить в государственном сегменте, — поделился Юрий Шуршуков.

Также на комитете депутаты обсудили предложения по решениям актуальных вопросов в этой сфере.

— Все предложения, которые сегодня уже прорабатываются в администрации региона, направлены на приток специалистов, создания условий для их проживания. Так, для привлечения специалистов в медицинские организации области планируется целый ряд мер, в том числе пятикратное увеличение размера стипендий, студентам – «целевикам». Прорабатывается механизм по обеспечению медиков служебными жилыми помещениями, которые они смогут приватизировать после 10 лет, — отметила председатель комитета облсовета по социальным вопросам Лариса Ксенофонтова.

Предложения депутатов взяты на контроль исполнительной властью.