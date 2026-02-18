О ней писали “Волжские зори”

Повороты судьбы Валентины Васильевны Мелешиной удивительны с самой юности. Теперь зрелый и глубоко верующий человек она утверждает: « На всё воля Божья».

Жизнь Валентины Васильевны МЕЛЕШИНОЙ, жительницы станции Плавица, похожа на кино. Её судьба наполнена такими неожиданными поворотами и судьбоносными встречами, что каждый эпизод похож на главу из романа.

ПОДМЕНИЛИ АТТЕСТАТ…

Родилась Валентина Васильевна в семье крестьян в селе Кужное. Несмотря на скромные условия, детство её было счастливым. Родители, видя большие способности девочки в учёбе, решили переехать в город из-за неё, чтоб появилось у дочки больше возможностей. Любовь к книгам проявилась рано: Валечка часы напролёт проводила в библиотеке родного Эртиля, помогая библиотекарю расставлять книги. Первой читала понравившиеся издания.

Юная Валентина тогда ещё не знала, сколько поворотов будет в её судьбе.

Но судьба приготовила ей первое испытание ещё в школьные годы. Перед выпуском Валентина была практически отличницей, мечтала поступить в пединститут на филологический факультет, чтобы посвятить себя любимой литературе и русскому языку.

Получили аттестаты на выпускном. Чтобы не потерять, вернули их школе и пошли встречать рассвет. Но после произошло невероятное событие: девушка получила документ … с тройками. Выяснилось: её полная тезка, приезжавшая на учёбу в Эртиль из какого-то села, пораньше ошибочно забрала хороший аттестат. И, как оказалось, возвращать его не собиралась. Никогда…

Валентина Васильевна вспоминает тот момент и сейчас с болью: слёзы отчаяния и непонимания просто захлестнули тогда её.

— Мы с родителями срочно отправились выяснять ситуацию, — рассказывает она, — но результата не последовало. Её мама вышла и сказала: «Валя уехала в город, а куда — не доложила». Директора школы на месте не было, он уехал в отпуск, а завуч лишь разводила руками, говоря, что изменить ничего нельзя. Времени оставалось совсем немного, и дорога в институт с тройками в аттестате мне закрылась навсегда.

Разочарованная и подавленная, Валентина поступает в технологический техникум. Там комиссия удивляется: «Как так получилось: в аттестате много троек, а вступительные экзамены сдала на пятёрочки?». Студентка объяснила ситуацию, взрослые лишь посмеялись, но помочь-то ничем теперь нельзя.

Проходят два года успешной учебы, и наступает черед распределения. Директор техникума лучшей студентке вручает карту СССР, чтобы выбрала место работы. Она попросила европейскую часть страны, а это Ярославль, Архангельск, Иваново… Именно там активно развивалось в Союзе швейное производство. Валя решает остановиться на городе Мышкине Ярославской области. Там она погружается с головой в профессию, которую изначально считала чуждой. Работа оказалась сложной, но интересной, открывшей новые горизонты возможностей: её сразу назначили начальником цеха массового пошива. Валентина не только конструировала одежду, но были моменты, когда на показах мод стройная девушка сама же её и демонстрировала. Как-то даже школьную форму представляла. В 1971-м году о её хорошей работе писала газета «Волжские зори» в материале под названием «Жизнь только начинается».

До сей поры В.В. Мелешина эту пожелтевшую газетную вырезку хранит.

ДВА БИЛЕТА НА ОДНО 13-е МЕСТО

Следующее удивительное событие в судьбе Валентины случилось тоже совершенно случайно. Однажды весной 1972 года, возвращаясь домой из Мышкина, она покупает билет на поезд Москва — Ростов-на-Дону и подходит к своему месту. Оказывается, оно уже занято солдатиком Анатолием. Оба имеют билеты на 13-й номер вагона и 13-е место. Проводница заявила: «Исправить положение невозможно». Так молодые люди и сидели бок о бок целых двенадцать часов пути.

— На верхней полке девчушка лет трёх с отцом ехала, — продолжает Валентина Васильевна, — спустилась к нам и за путь познакомила: Валентина — Анатолий. Я тогда взяла в дорогу журнал из дома, а на них, как водится, почтальоны адреса пишут. Вот и солдатик, видимо, поспешил украдкой себе его переписать…

Валя вышла на перрон, поезд повёз Анатолия до его родных мест — Ростовской области.

Не успела она домой добраться, как ей уже письмо из армии пришло. Так и начались отношения, закончившиеся свадьбой.

— Свадьбу мы три дня играли: день регистрации в Мышкине, там нас мои коллеги поздравляли, уж потом в одной и другой родительской стороне состоялось торжество.

И ВСЁ-ТАКИ СТАЛА ПЕДАГОГОМ!

Мелешины из Мышкина потом в Эртиль перебрались. Оттуда — на станцию Плавица. Родились в семье сын и дочка. Уже в нашем районе Валентина снова сталкивается с профессией своей мечты. Ответственного человека пригласили в школьную библиотеку. В 1979-м Ольговская школа из старого здания переходила в новое. Библиотека тут стала огромной в сравнении с прежней. Есть где разгуляться для мероприятий и поставить книжные шкафы.

В.В. Мелешина, строившись библиотекарем, реализует свою давнюю мечту: стала педагогом. Преподавала технологию. С того момента и до выхода на заслуженный отдых в 2010-м году работала здесь.

Трудолюбивая женщина добивается успехов: например, в 2008 году единственная от Добринского района в составе липецкой делегации из 15 человек участвовала во Всероссийском съезде библиотекарей, представляя уникальные разработки и идеи.

Параллельно она преподавала уроки технологии, доказывая своим ученикам мастерство рукоделия и умение создавать красоту своими руками.

— Также на трудах мы деревья со школьниками высаживали. Практически все старые тополя в посёлке — это наших рук дело. В то время почему-то именно их саженцы нам выделяли бесконечно.

ЖИЗНЕННАЯ СТОЙКОСТЬ

Однако совсем недавно судьба вновь решила испытать женщину: заболел и скоропостижно скончался молодой сын. Эта утрата стала огромным ударом, потрясшим сердце матери, но вера в Бога помогает пережить тяжёлые испытания.

Сегодня главная поддержка и радость в жизни Валентины — дочь Марина, работающая учителем начальных классов, и внуки. В.В. Мелешина читает молитвы и находит утешение в вязании. Вяжет носки для наших бойцов. Это её личный вклад в общее большое дело.

История жизни этой женщины показывает, как обстоятельства переворачивают судьбу человека и одновременно раскрывают способность находить счастье вопреки всему.

— Жизнь уже прошла. Всё сложилось, как Богу угодно. И всё-таки иной раз нет-нет да и подумаю: принёс ли мой аттестат радость однокласснице? Ведь, даже имея отличный документ на руках, а в голове тройки, всё равно в институт поступить было невозможно. Надеюсь, тёзка была счастлива. Я давно её простила. Сейчас мы немолодые женщины. Без всяких обид, если она жива, хотелось бы поболтать и вспомнить наше детство.