О подвиге Героя Советского Союза Ивана Калинина рассказала его праправнучка

«История одной награды». Так назывался областной детский творческий конкурс, в котором год назад приняла участие четвероклассница лицея №1 п. Добринка Анастасия Костомарова. Вместе с учителем Екатериной Васильевной Скомороховой она подготовила рассказ о своем прапрадедушке Герое Советского Союза Иване Андреевиче Калинине и стала победителем.

Награждение проходило в торжественной обстановке с приглашением победителей на концерт народного артиста СССР, Героя Труда Василия Семеновича Ланового. Накануне годовщины гибели нашего земляка И.А. Калинина предлагаем вашему вниманию творческую работу праправнучки Героя, которую она написала, опираясь на воспоминания своих родственников и архивные материалы.

«Мой прапрадедушка Калинин Иван Андреевич прожил короткую, но яркую жизнь. Родился он в 1921 году в селе Боровское Добринского района. Родители с ранних лет прививали двоим сыновьям и шести дочерям любовь к труду.

Иван окончил 6 классов, а затем курсы трактористов при Плавицкой МТС. Пахал колхозные поля. В 1939 году освоил еще и автомашину, стал работать шофером.

В Красной Армии с 1940 года. На фронте в Великую Отечественную войну находился с октября 1941 года.

Калинин попал служить в медсанбат стрелковой дивизии шофером санитарной машины. В сложных условиях боевой обстановки он перевозил раненых. Нередко попадал под артиллерийский обстрел, бомбежку вражеских самолетов. И мечтал стать танкистом. В 1942 году Иван Андреевич по собственной просьбе был направлен в школу механиков-водителей танков. На контрольном вождении он был лучшим из выпускников школы – прежнее знание техники помогло хорошо освоить боевую машину.

Наступил 1943 год. После разгрома гитлеровцев под Сталинградом советские войска продолжали наступление. В боевом строю 586-го танкового батальона за рычагами Т-34 сидел младший сержант Калинин. Он воевал на Курской дуге, затем гнал гитлеровцев к Днепру. 2 октября 1943 года 586-й танковый батальон 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса был переправлен через Днепр на небольшой плацдарм, отвоеванный у противника нашими пехотинцами в районе сёл Солошино и Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Помощь танкистов была очень кстати: противник контратаковал десантников, и экипажи танков сразу вступили в бой.

Почти трое суток, не смолкая, гремел бой на небольшом плацдарме на правом берегу Днепра. За это время советские воины отразили около 20 контратак противника.

Младший сержант Калинин И.А. 13 раз водил свою «тридцатьчетверку» на врага. В этих схватках экипаж подбил 1 вражеский танк, уничтожил 2 артиллерийских орудия, минометную батарею, истребил немало живой силы противника. Тогда военная газета писала:

«Из вражьих танков – винегрет.

При этом разговор не длинен:

—Товарищи, раскрыт секрет,

Все ясно: здесь прошел Калинин!»

Вырезка из фронтовой газеты 1943 года, в которой рассказывается о подвиге Ивана Калинина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и героизм младшему сержанту Калинину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3951). Командование части приняло решение послать Ивана в Ташкентское танковое училище. День Победы над фашистской Германией младший лейтенант Калинин встретил на Дальнем Востоке, куда был направлен после окончания училища.

9 августа 1945 года Красная Армия начала бои против японских милитаристов, сосредоточивших на наших границах крупные силы. Калинин воевал с японскими империалистами в составе 218 отдельной танковой бригады. Погиб смертью храбрых 15.08.1945 г. Первичное захоронение: Маньчжурия, ст. Мадаоши. Похоронен в парке имени И.А. Калинина поселка Пограничный Приморского края.

В память об Иване Калинине на здании названной его именем школы в д. Заря Добринского района (к сожалению, она уже закрыта) установлена мемориальная доска, а на привокзальной площади в Добринке – бюст Герою Советского Союза.

Именем прапрадедушки назван большой автономный траулер-морозильщик, построенный 30 мая 1988 года и в том же году прибывший на Совгаванскую базу океанического рыболовства.

Приказом Министра обороны СССР от 8 декабря 1971 года Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Калинина Ивана Андреевича навечно зачислили в списки личного состава воинской части, где он служил.

Я горжусь своим прапрадедушкой!»

Фото из архива Анастасии Костомаровой и Екатерины Скомороховой.