Липецкий областной краеведческий музей 26 января приглашает на театрализованное представление «О подвиге, о доблести, о славе». Оно посвящено 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Это одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, подвиг народа, который при численном и техническом превосходстве врага смог переломить исход битвы ценой невероятных усилий и жертв. Знаменательная дата будет отмечаться 2 февраля в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Сотрудники музея расскажут о борьбе наших земляков с немецко-фашистскими захватчиками во время оккупаций липецкого края в годы Великой Отечественной войны, об освобождении Ельца, о жестоких боях на Тербунском рубеже, ставших предвестником сталинградской победы Красной армии. На вечере прозвучат стихи советских фронтовых поэтов Павла Шубина и Константина Симонова, будут показаны кинодокументы о Великой Отечественной войне, подлинные экспонаты боевого вооружения. Гости услышат песни военных лет, записанные на шеллаковых грампластинках.

«В Великую Отечественную войну на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории региона. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – сказал губернатор Игорь Артамонов.