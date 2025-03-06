Сельские сходы прошли в Новочеркутинском, Пушкинском, Талицком и Каверинском сельсоветах

Глава Новочеркутинского сельсовета Елена Зюзина построила свой доклад на конкретных фактах. По просьбам жителей были приобретены и установлены три дополнительных контейнера ТКО на ул. Центральной в селе Павловка, а всего на территории сельсовета десять старых заменили на новые.

Также отремонтировали тринадцать пришедших в негодность баков. На улице Самарской проведена реконструкция опор и линий электропередач, установлены 27 новых светодиодных светильников. Дополнительно установили светильники на плотине, самом опасном участке дороги, особенно в темное время суток.

В течение 2024 года были приобретены и заменены вышедшие из строя лампочки в количестве 49 штук. Были установлены 3 металлические двери в административном здании с. Александровка. Благодаря спонсорской помощи ИП Тихонравовой М.В. и Тихонравова А.А. были установлены входные группы в почтовое отделение и ФАП с. Александровка.

Произведен текущий ремонт памятника погибшим воинам в п. Ильича, сделан ямочный ремонт ул. Центральной и Самарской в с. Новочеркутино, отсыпаны шлаком отрезки ул. Заозерной в с. Александровка, ул. Школьной с. Павловка, ул. 8 Марта с. Новочеркутино, щебнем отсыпали ул. Георгиевскую в д. Георгиевке и плотину местного водоема, приобрели навесное роторное оборудование для очистки территории поселения от снега.

На 2025-й год в сельсовете запланировали асфальтирование ул. Центральной с. Павловка протяженностью 2,3 км, устройство твердого покрытия ул. Евлановской протяженностью 1,3 км, отсыпку разворотных площадок шлаком в п. Ильича по ул. Молодежной, Садовой, Мира и Зеленой с. Александровка, на отсыпку площадок в данное время ведется завоз 300 тонн шлака. Кроме этого, предстоит сделать ямочный ремонт ул. Центральной в с. Новочеркутино и ул. Школьной с. Павловка, завезти песок на кладбища, детские игровые площадки и место массового отдыха (пляж), подготовить документацию для демонтажа котельной в с. Александровка и многое другое.

Найденышева Е.В. поблагодарила главу сельского поселения за проделанную работу по благоустройству территории с. Павловка, Боленко Н.Я., жительница с. Александровка, обратилась с вопросом ремонта тротуара, замены линии электропередачи по ул. Заозерной, попросила увеличить количество уличных фонарей на столбах. Кузовкина Н.Н., жительница с. Павловка, интересовалась сроками асфальтирования 50 метров улицы Школьной и замены уличной водопроводной сети. Гаршину В.В., жительницу Александровки, волновали устройство ограждения кладбища, опиловка деревьев около частных домовладений, регулярность движения автобусов по маршрутам Добринка-Липецк, Добринка-Ольховка через Александровку. Мухина А.В. просила установить указатель «Дети», сделать пешеходную разметку и искусственную неровность по ул. Интернациональной в с. Александровка.

На все обращения были даны исчерпывающие ответы.

В селе Пушкино участников сельского схода встретил местный ДК, в котором ведется капитальный ремонт. Зрительный зал, где проходила встреча селян с представителями власти, заметно преобразился. Стало светлей и теплей. Глава сельсовета Нина Демихова рассказала односельчанам о том, что сделано за минувший год, и поделилась планами на перспективу. Итак, в 2024 году на территории поселения проведен ямочный ремонт по ул. Молодежной в с. Пушкино. Отсыпана щебнем дорога по ул. Победы. Отсыпан подъезд и парковка около родника. Проведен ремонт щебеночного полотна на дорогах в д. Заря, д. Веселовка, в с. Пушкино по ул. Пушкинской, приобретено 18 новых пластиковых контейнеров.

Продолжилась работа по модернизации системы уличного освещения, в 2024-м году установлено 30 светодиодных светильников взамен обычных, в д. Слава произведена замена линий электропередачи с последующей установкой новых светодиодных светильников. Это позволяет экономить денежные средства при оплате за уличное освещение. В этом году работа по модернизации уличного освещения будет завершена. В с. Пушкино работает одна скважина, и сейчас очень остро стоит вопрос водоснабжения некоторых улиц, школы, ДК. Необходимые подготовительные работы для бурения новой скважины (выбор места для будущей скважины) начаты в этом году.

В прошлом году капитально отремонтирован памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы войны, неподалеку установлена стела в память о погибших земляках — участниках СВО. В текущем году запланировано установить ограждение парка на сумму чуть более 300 тысяч рублей. В местном Доме культуры продолжается капитальный ремонт, начатый еще в 2021 году, сейчас ремонтируется фасад, отмостка по всему периметру здания, преображается фойе.

На 2025-й год в сельсовете наметили асфальтирование дороги по ул. Лесной в д. Слава, ямочный ремонт площади перед магазинами по ул. Мира с. Пушкино, замена светильников уличного освещения, завоз песка на детские игровые площадки, пляж, кладбищ, ремонт и покраска оборудования детских площадок и пляжа, ремонт и покраска контейнеров ТКО, окашивание обочин дорог, парков, пляжа, кладбищ от сорной растительности.

Вопросы, заданные участниками схода, касались организации ритмичного автобусного сообщения, расширения автостоянки у храма, монтажа электрических счетчиков на столбах по улице Советской, асфальтирования улицы Садовой.

Глава Талицкого сельсовета Владимир Сатин обозначил перед участниками схода главную задачу на ближайшее время: совместными усилиями сделать поселение экономически перспективным, современным и комфортным для проживания. При этом на первое место по значимости он поставил обеспечение жителей и социальных объектов качественной питьевой водой.

В с. Талицкий Чамлык перебои в водоснабжении по-прежнему возникают довольно часто, причина этого — большой срок эксплуатации водопроводных сетей, часто возникающие порывы. В селе Чамлык-Никольское проблема с качеством водопроводной воды, в ней превышены допустимые нормы по содержанию железа.

Для исправления ситуации выполнен проект водозаборной скважины, которая в этом году будет введена в эксплуатацию. Подготовлены сметные документы для замены отрезка водопровода по ул. Парковой и Нестерова. Рассматривается вопрос о замене 1100 метров водопровода на ул. Заречной. Для бесперебойного электроснабжения необходима замена электрических опор не менее чем на 10 улицах. В прошедшем году был проведен ремонт сетей электроснабжения в с. Чамлык-Никольское, окончательно закрыт вопрос с уличным освещением по улице Базарной, дополнительно установлены фонари на ул. Заречной, Дубровка, Школьной.

На территории сельсовета общая протяженность дорог составляет около 60 км.

В 2024 году почти полтора километра сельских дорог были заасфальтированы, еще полкилометра отсыпали щебнем для устранения неровностей.

Задачами на 2025-й год В. Сатин обозначил отсыпку щебнем 400 метров дороги в д. Московка и частичную по ул. Пролетарской, ремонт водопроводных сетей по ул. Парковой, Нестерова, Заречной. Ввод в эксплуатацию новой скважины в Чамлык-Никольском, строительство водозаборной скважины в селе Талицкий Чамлык по ул. Нестерова.

Прокурор Добринского района Елена Носонова пообщалась с селянами на тему безопасности граждан от киберпреступников, а также о помощи участникам СВО и их семьям.

Глава Каверинского сельсовета Игорь Паршинцев важным направлением благоустройства поселения назвал восстановление и содержание уличного освещения. В течении 2024 года установлено и отремонтировано 64 фонаря уличного освещения в селе Паршиновка, в парке Победы установлены 3 световые опоры со светильниками, в селе Ровенка — 21 фонарь.

Проведено асфальтирование дорожного покрытия: в с. Паршиновка, по улицам Мира — 800 м, Советская — 300 м. Отсыпана щебнем улица Набережная — 500 м., проведен ямочный ремонт по улицам Октябрьской и Ленинской. В селе Ровенка отсыпаны щебнем улицы им. Чиркова, Луговая — 1,5 км.

Проводилась опиловка крупных деревьев на территории кладбища в с. Паршиновка, а также освобождение от древесной растительности территорий, прилегающих к дорогам по улицам им. Рогова, Ленинская, Юбилейная в с. Паршиновка, по улицам им. Чиркова и Зеленая в с. Ровенка. Приобретено 5 контейнеров под ТКО, отремонтировано и заменено 12 контейнеров.

Основные задачи на 2025-й год — оформление земельного участка под парком Победы в с. Паршиновка, чтобы в дальнейшем принять участие в региональной программе и сделать капитальный ремонт памятника погибшим воинам, обустройство зоны отдыха: разбивка дорожек, установка лавочек, сцены, освещения, разбивка клумб, асфальтирование и ограждение площадок под ТКО.

Участники схода говорили про необходимость установки системы освещения в парке им. Героя Советского Союза Ф.Т. Чиркова в селе Ровенка, интересовались сроками асфальтирования улицы им. Рогова в Паршиновке, а также вывоза обрезанных веток, которые затрудняют проезд. Работник ДК с. Паршиновка Николай Попов обратил внимание присутствующих на то, что помещение клуба давно требует ремонта, крыша протекает, требуется замена кресел.

Заместитель главы администрации Добринского муниципального района Андрей Тарасов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с собственником бывшего магазина Добринского райпо о передаче в полноценное пользование всего здания под Дом культуры. После оформления всех необходимых документов здесь будет выполнен капитальный ремонт с последующим обновлением необходимой мебели и инвентаря.

Все обращения граждан внесли в протокол схода.