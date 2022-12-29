По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в настоящее время в области продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по купированию подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным мониторинга заболеваемости за 51 неделю 2022 года отмечено снижение интенсивности эпидпроцесса на 11% от уровня предыдущей недели. Однако, уровень заболеваемости все еще остается высоким: за период 19-25.12.2022 зарегистрировано более 12,8 тысяч новых случаев ОРВИ, 73 случая гриппа, расчетные эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах.
В этиологической структуре положительных результатов исследования материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа (74,5%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (19%), доля других респираторных вирусов (риновирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа и микст-инфекции) колеблется от 1% до 3%.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в условиях высокого уровня заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями обращает ваше внимание на опасность самолечения, при первых симптомах респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью!
Что следует делать, если кажется, что заболел?
- Если Вы чувствуете себя нездоровым, имеете высокую температуру тела, кашель или боли в горле, затруднение дыхания:
- Оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или места скопления людей.
- Вызовите врача на дом и расскажите о ваших симптомах.
- Не отказывайтесь если вам предлагают госпитализацию, особенно если у вас есть хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, беременность.
- При амбулаторном лечении (на дому) строго выполняйте все назначения врача.
- Прикрывайте рот и нос одноразовыми платками во время кашля и чихания, использованные — немедленно выбрасывайте.
- Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.
- Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и максимально ограничьте контакты с людьми, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса гриппа.
Как следует заботиться о больном дома?
- Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.
- Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельные маски, при условии, что их можно утилизировать или дезинфицировать после использования.
- Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с больным.
- Постоянно проветривайте помещение, в котором находится больной (не допуская, однако, понижения температуры воздуха ниже 200С). Для проветривания используйте окна и двери.
- Содержите помещения в чистоте, используя бытовые моющие средства.
- Проконсультируйтесь с лечащим врачом о выборе препаратов для профилактики гриппа у контактных.
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- Как защитить себя от вируса гриппа?
Используйте общие меры по профилактике гриппа:
- При посещении мест скопления людей надевайте маску или используйте другие подручные средства, чтобы уменьшить риск заболевания.
- Избегайте (по возможности) поездок в общественном транспорте и многолюдных мест.
- Избегайте близкого (менее 1 м) контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (подъема температуры тела) и кашель.
- Тщательно и часто мойте руки водой с мылом. Избегайте трогать грязными руками глаза, нос и рот.
- Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
- В случае появления заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе, начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области так же призывает родителей в период новогодних праздников не отправлять детей с признаками респираторных инфекций на организованные новогодние мероприятия, в организации дополнительного образования (спортивные секции, художественные школы танцевальные кружки и т.п.).
Уважаемые сограждане, не пренебрегайте мерами профилактики, позаботьтесь о сохранении своего здоровья!