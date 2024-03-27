Сергей Николаевич Дуганов родился 6 января 1988 года в селе Новочеркутино Добринского района. Здесь же окончил основную общеобразовательную школу.

В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

С 21.04.2008 года заключил контракт с 331-м парашютно-десантным полком г. Кострома.

В составе парашютно-десантной роты парашютного батальона 331-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Заместитель командира взвода, командир боевой машины, командир отделения. Гвардии старший сержант.

Погиб при выполнении боевой задачи 12 марта 2022 года.

Похоронен в Костроме, на Аллее Славы.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

В последний путь — с воинскими почестями

Со всеми воинскими почестями провожали в последний путь костромичи Сергея Николаевича Дуганова — парня из незнакомого для них добринского села Новочеркутино. Но в тот момент каждый, кто шел в скорбной похоронной процессии, считал: Сергей Дуганов — их, костромской парень, ушедший на выполнение специальной военной операции по приказу Родины, свято чтивший главный девиз десантников «Никто, кроме нас!» и погибший, как герой.

Боевые награды нашего земляка. В центре — орден Мужества.

Казалось, весь город высыпал тогда, чтобы проститься с молодым воином, нашедшим вечный покой на Аллее Славы, где похоронены другие доблестные бойцы, отдавшие свои жизни при исполнении воинского долга на афганской земле, на полях сражений в Чечне…

Год спустя к месту захоронения нашего земляка вновь придет скорбная процессия: его семья, близкие, сослуживцы, друзья. Будет много цветов, много добрых слов о Сергее.

— Его сослуживцы, подчиненные делились очень теплыми воспоминаниями о Сереже, — говорит Оксана — жена погибшего. — Один молодой боец рассказал, как Сергей помогал ему (даже материально), когда тот оказался в сложной жизненной ситуации. Мой муж никогда не рассказывал ни о чем подобном мне, но, слушая его друзей, я понимала: да, это поступки Сергея. Он был именно таким — отзывчивым, добрым, внимательным. Даже незнакомого человека в беде не мог оставить.

Однополчанин, забиравший тела погибших после боя, в котором погиб С. Дуганов, предположил, что Сергей, вероятнее всего, мог бы спастись, но он не оставил истекать кровью своего молодого бойца, потерявшего ногу.

— Парнишке был умело наложен кровеостанавливающий жгут, — рассказал очевидец, — рядом валялись шприцы (очевидно, вводилась анестезия). Наверняка это сделал Серега. Других бойцов поблизости не было. Командир был с подчиненным до последнего. Их тела и обнаружили рядом друг с другом.

— Хорошо зная Сергея, я вполне допускаю такое развитие событий, — говорит Оксана. — В подобной критической ситуации он не мог поступить иначе.

На малой родине героя

На малой родине Сергея Дуганова тоже помнят и чтут. Здесь, в родном селе героя-земляка, на здании бывшей школы (теперь это детский сад) прикреплена мемориальная доска. В день ее открытия все село собралось, чтобы почтить память воина. Этого открытого, добродушного парня-весельчака здесь знает каждый, оттого и многолюдно было. Цветы, добрые воспоминания, слезы. И великая гордость за современных героев, чьи подвиги войдут в историю побед Российской армии.

В Пушкинской средней школе, где обучаются теперь и новочеркутинские ребята, открыта Парта Героя с именем Сергея Дуганова, в зале Боевой славы собрано множество материалов о нем.

«Единственный наш…»

Николай Егорович и Нина Алексеевна — родители нашего героя-земляка — так и говорят о своем сыне. Они по-прежнему живут в Новочеркутино. Здесь много лет назад зародилась их семья, здесь появился на свет первенец. Помнят, как радовались: сын!

— Сережа для нас — подарок судьбы, — говорит Нина Алексеевна. — Таким спокойным рос, рассудительным, неизбалованным, хотя был единственным у нас с супругом. Никаких хлопот не доставлял. Грубого слова от него не слышали. «Мамуля», «папуля» — только так и называл нас.

Родители Сергея Дуганова — рядовые колхозники: мама в животноводстве трудилась, отец — и шофер, и тракторист. Обычная сельская семья. И как в большинстве деревенских семей, так и у Дугановых, нечасто случались моменты, когда собирались все вместе. Сельский труд — от зари до зари. Что в животноводстве, что в полеводстве.

— Каких-то воспитательных моментов я и не припомню, — откровенно признается отец, когда речь зашла о том, как воспитывали родители единственного своего ребенка. — Он у нас такой самостоятельный был, не по годам взрослый.

Первый раз — в первый класс.1 сентября 1995 года.

— Лет с 11-ти мы ему даже доверяли серьезные покупки делать, — добавляет мама. — Один ездил в Добринку на рынок за школьной одеждой, обувью, письменными принадлежностями. Я тогда бригадиром работала, времени свободного совсем не было. Вот и приходилось на Сережу перекладывать обязанности. Но ему это нравилось: гордился, что доверяли деньги, как взрослому. Случалось, даже и для нас с отцом что-то прикупал.

В школе большого рвения к учебе мальчик не проявлял, но, как вспоминает его первая учительница Т.П. Морозова, с удовольствием участвовал во внеклассных мероприятиях: читал стихи, пел, отлично справлялся с ролями в сценках.

— И все мы, учителя, отмечали, насколько мальчик был вежливым, уважительным, — добавляет Тамара Петровна.

Класса с 6-7 Сергей всерьез занялся физической подготовкой. Может, уже тогда у него зародилась мечта стать военным.

— Порой из школы выходишь вечером, а он на стадионе: то бегает, то на перекладине подтягивается, — вспоминает бывшая директор школы Г.Г. Овчарова. — Окликну его: «Сереж, уроки-то выучил?», а он в ответ: «Обязательно, Галина Григорьевна». Борьбой занимался в школьном кружке, футбол любил. Ни одни соревнования, считай, без его участия не проходили. Славный мальчишка был…

Девять классов закончил без проблем, но в 10-й не пошел, поступил в училище на мастера общестроительных работ.

— С ранних лет старался доказать, что уже всё может сам, не нуждается в нашей опеке, — рассказывают родители. — Он и училище-то не закончил, потому что не хотел, чтобы мы давали ему деньги на учебу, на жизнь (да их в те годы особо и не было: зарплату то и дело задерживали). Не мог смириться с тем, что он — иждивенец.

Да, сын Дугановых хотел самостоятельности и именно поэтому, оставив учебу в училище, поехал в Москву на заработки.

Проработал недолго: подходило время службы в армии.

К этому моменту Сергей твердо решил связать судьбу с ВДВ. Свое желание призывник озвучил в военкомате. И просьбу юноши удовлетворили, тем более что физически парень был крепким, спортивным, здоровье имел отменное.

Готовятся к Параду Победы. Сергей Дуганов — направляющий.

Добился своего!

— Такой радостный вернулся из военкомата, когда узнал, что в Воздушно-десантные войска попал, — вспоминает отец. — Он еще до этого просился в ВДВ в Псков, но не успел: набор туда закончился. А тут повезло… Мы эту радость сына разделяли.

Срочная служба проходила в Туле. Сергея всё устраивало.

— Сын никогда не жаловался, не ныл, что трудно, — Нина Алексеевна задумалась, мысленно возвращаясь в те годы. — Именно оттого, что он твердо решил связать судьбу с армией, ему нравилось всё: строгая дисциплина, тяжелые физические нагрузки. Знал, это пригодится, без этого никуда…

Весть о том, что он подписал контракт с Министерством обороны, солдат сообщил родителям по телефону.

— Мы даже не удивились такой новости, — говорит Николай Егорович. — Я, например, с первых дней его срочной службы был уверен, что он так и поступит.

Свою военную работу Сергей Николаевич Дуганов начал в апреле 2008 года ефрейтором парашютно-десантного полка одной из воинских частей в Костроме.

За время прохождения службы освоил несколько военных профессий: пулеметчик, разведчик, сапер, командир боевой машины десанта (БМД).

С июля 2013 года он — заместитель командира взвода, командир отделения. Через год получил звание старшего сержанта. В 2017 году стал специалистом второго класса.

Туда ведь только лучших и берут

Так поется в одной из песен о десантниках. И наш земляк Сергей Дуганов, подтверждая эти слова, был лучшим: лучшим командиром, лучшим специалистом. Для своих подчиненных — непререкаемым авторитетом, для друзей и сослуживцев — надежным и верным товарищем.

Служению армии Сергей отдавал всего себя.

Его фотография почти постоянно находилась на Доске почета части. На счету десантника — более 70 прыжков с парашютом. Ратный труд отмечен многочисленными наградами.

Особой гордостью Сергея Дуганова было участие в Парадах Победы на Красной площади. Он 9 раз (!!!) был участником этих величественных торжеств и очень гордился этим.

Рука в руке… Плечом к плечу…

Сергея встретила, будто джекпот выиграла

Встречу с будущим мужем Оксана запомнила навсегда. Они с мамой только-только переехали жить в Кострому, и девушка первый раз выбралась на танцы.

— Его я увидела сразу, как только зашла в зал, — с улыбкой вспоминает Оксана. — Он стоял в толпе молодых ребят: высокий, спортивного телосложения, подтянутый. Я только на него обратила внимание, других не заметила. Лишь заиграла музыка — подошел: «Привет, красавица! Потанцуем?». А взгляд такой был с прищуром, хитренький. И улыбка на лице…

Вечер пролетел как один миг. Пара обменялась телефонами, он на неделю уехал на ученья, а, вернувшись, захотел познакомиться с мамой Оксаны.

Парень сразу расположил к себе и девушку, и ее маму: открытый, очень уважительный, внимательный. И надежный.

— У моих родителей супружеская жизнь не сложилась, — рассказывает Оксана, — поэтому я мечтала о муже, который бы, действительно, стал надежной опорой для семьи. Встретив Сережу, я поняла: он именно тот, кого я ждала. Сейчас даже больше скажу — мне очень повезло с ним, я просто джекпот выиграла.

Моя собеседница столько приятных моментов вспомнила:

— Он мог просто так, без повода, делать мне подарки, носить на руках, потому что во время прогулки у меня ножки устали, постоянно помогал обуться-разуться… Его забота была настолько трогательна! А когда поженились, когда родилась Сонечка, он стал моим главным помощником. Не считал зазорным вымыть полы или посуду, постирать (машинки-автомат еще не было), поменять памперсы. Мы вместе вставали, чтобы покормить дочку (строго по часам!). Я кормила, а он просто сидел рядышком…

Счастье — быть вместе.

Сказать, что семейное счастье у молодых было безоблачным, нельзя. Прошли и через неустроенный быт, когда в одной съемной комнатке ютились, и через безденежье. Да и вместе бывали нечасто: полгода — в семье, полгода — в командировках, на ученьях, на прыжках…

«Провожаю мою принцессу в первый класс», — подписал Сергей это фото.

Но Сергей был особенным. И свое частое отсутствие дома с лихвой восполнял свободным от службы временем. Везде был с семьей: вместе гуляли в осеннем лесу (Дугановы обожали это время года!), водили дочку на танцы, на гимнастику, выбирались на каток, просто гуляли по городу. Оксана вспоминает: Сергей не стеснялся показаться заботливым отцом или любящим мужем. Он запросто мог дурачиться с детьми, катать на «ватрушке» и их, и жену. Делал это с таким задором и азартом!

Семья Дугановых любит свой город. Лучший отдых – прогулка по тихим улочкам, беседы за чашечкой чая в уютном кафе…

Сергей сожалел о том, что не может уделить много времени семье. Но всегда стремился к этому. У него даже в личных планах пунктик значился: после завершения третьего контракта (самого длительного — десятилетнего) он погрузится исключительно в семейные дела и хлопоты. Для этого заблаговременно, еще в 2017 году, приобрел гражданскую специальность механика, с отличием закончив Костромской лесомеханический колледж.

Сергей готовился к мирной жизни. Уже проходя службу по контракту, он поступил на заочное обучение Костромского лесомеханического колледжа и с отличием окончил его. Получив специальность механика, планировал заниматься обслуживанием вовсе не боевых машин…

Когда у Дугановых появилась своя «двушка» (в ипотеку взяли), хозяин многое в ней делал собственными руками: укладывал ламинат, кухонный фартук как-то до трех часов ночи клеил (не получилось с первого раза), переоборудовал сантехнику в ванной комнате.

И маленького Сереньку (ему на тот момент годик исполнился) очень хотел приучить к мужским делам. Принес как-то подарок сыну — набор инструментов. Поначалу мальчонка с интересом рассматривал их, а позже они стали самыми любимыми игрушками.

Своих детей Сергей обожал.

Два Сергея — отец и сын.

— Я могла вспылить, даже накричать на Сонечку, — вспоминает Оксана. — Сережа — никогда. Он всегда говорил: «Зай, ну это же наши дети. Разве можно так?!».

Эти слова супруга, наполненные безмерной нежностью и любовью, трогали до глубины души.

…Чем больше узнавала я о нашем земляке, тем большим уважением проникалась к нему. Каким же мудрым не по годам он был, человечным, чутким.

Оксана припомнила, как случилась беда с ее отцом. Тот сломал ногу, без посторонней помощи обходиться не мог. Придя со службы и узнав об этом, Сергей, не думая об отдыхе, помчался в другой город, за тестем (хотя он с ним и знаком-то не был).

— Четыре месяца отец прожил в нашей семье, — рассказывает Оксана. — Было трудно: у нас только сын родился. Так Сергей все заботы о моем отце взвалил на себя: к врачам его возил, как за ребенком ухаживал за ним. Пока на ноги не поставил.

Стать таким, как папа

Два года семейная чета Дугановых-старших живет без сына, а жена Сергея и двое его детей — без мужа и отца. Горько, трудно и невероятно больно.

— Мы находим утешение во внуках, — смахивая слезу, говорит Нина Алексеевна. — Часто по телефону общаемся. В феврале ездила к маленькому Сереженьке на день рождения. Ему 4 года исполнилось. Он помнит своего папу. Часто повторяет: «Мой папа — герой».

А Оксана с большой теплотой и благодарностью отзывается о друзьях Сергея, которые не оставляют семью друга один на один с постигшим их несчастьем.

— Сережа ведь был очень семейным человеком, — говорит вдова. — Большинство его друзей — наши общие друзья, семьями общались. И продолжаем это делать. Его школьный друг и одноклассник Саша Кахиани, с которым они в одной части служили по контракту, живет с нами в одном доме. Он крестил наших детей, а теперь, когда Сергея не стало, Александр — первый наш помощник во всем.

Да и подруг у Оксаны поприбавилось за эти два года:

— Получилось так, что горе объединило нас, девочек, потерявших своих мужей. Поддерживаем друг друга, тесно общаемся. И дети наши дружат.

Папина принцесса Сонечка (Сергей любил ее называть именно так) тоже очень скучает по нему. Часто вспоминает отца, гордится им.

Её самая заветная мечта — связать свою будущую профессию с военной службой и когда-нибудь пройти торжественным маршем в составе участников Парада Победы по Красной площади – как папа.

***

УШЕДШИМ В ВЕЧНОСТЬ

Как рано в вечность вы ушли, сыночки.

Откуда эта вырвалась чума!

Я не могу писать без слез ни строчки.

Какая подлость на земле — война.

Там птицы не поют — они голосят.

Кровавая война не в радость им.

Со всех сторон иконы мироточат,

Со всех сторон раскаты, взрывы, дым.

А на войне не обойтись без смерти,

Ей все равно, кого косить косой.

О матери героев, свято верьте,

Что тот, кто пал за Родину, — живой!

Он рядом с вами в ваших светлых мыслях,

В лазурном небе, радуге, дожде.

В закате Солнца он стоит, как витязь,

И защищает правду на Земле.

Он в сердце нашем жив и вечно молод,

Поживший мало на Земле своей.

Он — воин, получил венец от Бога.

Ведь нет достойней смерти за людей!

Мир зыбким стал, завидуют России,

Враги не спят, готовят яд, клинки.

А мы и мировую не забыли,

Когда фашисты до Ельца дошли.

Всё на весах, и в памяти, и в святцах,

И до сих пор есть шрамы и рубцы…

Мы — русские, всегда ценили братство.

Так нас учили деды и отцы.

О Русский воин! Твое имя свято.

Так было и так будет испокон.

Экзамен мужества сдают в бою солдаты,

Отстаивая честь страны огнем!

Галина РУКИНА.

От редакции: Галина Николаевна — автор этого стихотворения, живет сейчас в ожидании своего сына, который находится на переднем крае борьбы с неонацистами. Молится за всех, кто на поле брани отстаивает честь и независимость Отчизны.