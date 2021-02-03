5 февраля в Липецкой областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Свадебный обряд села Гагино» при участии фольклорного ансамбля «Воскресение» областного центра культуры, народного творчества и кино.

Сборник посвящен свадебной традиции села Гагино Лев-Толстовского района и составлен по материалам фольклорно-этнографических экспедиций 2017 года. Автор-составитель – известный исследователь липецкой традиционной культуры, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России», руководитель заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области фольклорного ансамбля «Воскресение» Кристаллина Иващенко.

Свадебный обряд с. Гагино Лев-Толстовского района Липецкой области является объектом нематериального культурного наследия Липецкой области.

В мероприятии примут участие: заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области, фольклорный ансамбль «Воскресение», фольклорный ансамбль «Улица» и студенты отделения сольного хорового народного пения Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. Будут представлены фрагменты экспедиций, созданного видеофильма и «живого» исполнения свадебного обряда.