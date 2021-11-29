С 1 по 10 декабря 2021 года с 10 до 12 часов в рамках работы общественной приемной Добринского Местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном формате проводится Декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию Партии.
График проведения декады в Добринском муниципальном районе
|Дата
|Тематика
|Участники
|Телефон
|1 декабря
|Единый день приема
|Ченцов Р.И.- глава Добринского муниципального района, Секретар Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Денисов М.Б.- председатель районного Совета депутатов Добринского муниципального района
|8(47462)2-14-96 8(4742)2-27-57
|2 декабря
|День приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения
|Годовикова Н.Ю., руководитель клиентской службы УПФР по Липецкой области в Добринском районе
|8(47462)2-25-19
|3 декабря
|День приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения
|Малыхин О.Н.,заместитель главы администрации Добринского муниципального района, Самошина Л.И. главный врач ГУЗ « Добринская ЦРБ»
|8(47462)2-39-37 8-909-223-18-69
|6 декабря
|День приема граждан по вопросам ЖКХ
|Крутских Г.Н. депутат Областного совета депутатов Провоторов В.А., начальник отдела ЖКХ администрации Добринского муниципального района
|8-903-862-88-98 8(47462)2-00-24
|7 декабря
|День приема граждан по вопросам старшего поколения
|Крутских Г.Н. депутат Областного совета депутатов Ярославцева О.Б., зам.директора ОБУ « ЦСЗН по Добринскому району»
|8-903-862-88-98 8(47462)2-38-92
|8 декабря
|День приема граждан по вопросам дошкольного и школьного образования
|Свиридова Л.В., заместитель начальника отдела образования администрации Добринского муниципального района
|8(47462)2-33-07
|9 декабря
|День приема по юридическим вопросам
|Гаврилов А.Н., начальник отдела организационно-правовой, контрольной и кадровой работы администрации Добринского муниципального района
|8(47462)2-21-67
|10 декабря
|День приемов по трудовым вопросам
|Орлов В.А., главный специалист-эксперт администрации Добринского муниципального района
|8(47462)2-10-55