С 1 по 10 декабря 2021 года с 10 до 12 часов в рамках работы общественной приемной Добринского Местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном формате проводится Декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию Партии.

График проведения декады в Добринском муниципальном районе