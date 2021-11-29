Общество

Декада приемов граждан

1 час назад
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С 1 по 10 декабря 2021 года с 10 до 12 часов в рамках работы общественной приемной Добринского Местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном формате проводится Декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию Партии.

График проведения декады в Добринском муниципальном районе

ДатаТематикаУчастникиТелефон
1 декабряЕдиный день приемаЧенцов Р.И.- глава Добринского муниципального района, Секретар Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Денисов М.Б.- председатель районного Совета депутатов Добринского муниципального района  8(47462)2-14-96         8(4742)2-27-57
2 декабряДень приема граждан по вопросам пенсионного обеспеченияГодовикова Н.Ю., руководитель клиентской службы УПФР по Липецкой области в Добринском районе8(47462)2-25-19
3 декабряДень приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения Малыхин О.Н.,заместитель главы администрации Добринского муниципального района, Самошина Л.И. главный врач ГУЗ « Добринская ЦРБ»8(47462)2-39-37       8-909-223-18-69
6 декабряДень приема граждан по вопросам ЖКХКрутских Г.Н. депутат Областного совета депутатов Провоторов В.А., начальник отдела ЖКХ администрации Добринского муниципального района8-903-862-88-98   8(47462)2-00-24
7 декабряДень приема граждан по вопросам старшего поколения Крутских Г.Н. депутат Областного совета депутатов   Ярославцева О.Б., зам.директора ОБУ « ЦСЗН по Добринскому району»8-903-862-88-98   8(47462)2-38-92
8 декабряДень приема граждан по вопросам  дошкольного и школьного образованияСвиридова  Л.В.,  заместитель начальника отдела образования администрации Добринского муниципального  района  8(47462)2-33-07
9 декабряДень приема по юридическим вопросамГаврилов А.Н., начальник отдела организационно-правовой, контрольной и кадровой работы администрации Добринского муниципального района8(47462)2-21-67
10 декабряДень приемов по трудовым вопросам Орлов В.А., главный специалист-эксперт администрации Добринского муниципального района8(47462)2-10-55

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