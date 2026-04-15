О жизни Виктора Некрасова, который не привык сдаваться

НЕ СЛОМИЛИ УДАРЫ СУДЬБЫ

В нашей общественной организации инвалидов состоят сильные духом люди, которых не сломили никакие удары судьбы. Среди них много по-настоящему интересных личностей, с которых нужно брать пример не только людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня, в канун праздника ветеранов ОВД и ВВ, хочется рассказать о подполковнике полиции в отставке Викторе Викторовиче Некрасове.

Стоит только произнести его фамилию, как все, кто его знает, с доброй улыбкой начинают говорить об одном из лучших сотрудников местной полиции. Виктор Викторович одинаково популярен и среди ветеранов милиции, и среди действующих сотрудников. Это оттого, что на протяжении 39 лет службы с ним рука об руку трудились десятки ныне живущих ветеранов и продолжающих служить сотрудников. Как принято говорить в милицейской среде, он пережил десять начальников милиции.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ МОРЯКОМ

Родился Виктор в деревне Николаевке Петровского сельского Совета. Мать работала дояркой в Октябрьском отделении совхоза «Петровский», отец — трактористом. Так случилось, что глава семьи рано погиб, оставив на плечах матери восемь детей. Виктора воспитывал отчим.

В первый класс мальчик пошел в Николаевскую начальную школу. Учителя Полина Ивановна и Иван Иванович Веревкины стали для него вторыми родителями. В 5-й класс Виктор пошел учиться в соседнее село. Он до сих пор с благодарностью вспоминает Средненскую восьмилетнюю школу и своих учителей: классную руководительницу, участницу Великой Отечественной войны Красавину Марию Ивановну, историка Гаврилова Николая Ивановича, математика Лихачеву Светлану Николаевну, «универсального» педагога Сафронова Николая Петровича.

Затем подростка ждала средняя школа п. Петровский. Для получения среднего образования сюда стекались учащиеся из близлежащих сел и деревень: Николаевка, Среднее, Новопетровка, Степное, Васильевка, Ржавец, Политотдел. Наплыв учащихся был огромный, поэтому в старших классах было по 3-4 класса-комплекта. В теплые погожие дни до школы приходилось порою и пешком добираться, а вот в зимнее время директор совхоза Ксенз Иван Павлович выделял для школьников трактор с утепленной будкой. Учиться в школе Виктору нравилось. Доброжелательная и красивая классная руководительница Ерошкина Нина Александровна все делала для того, чтобы дети учились с желанием и не напрасно приходили в школу за несколько километров.

Еще в школе юноша мечтал стать военным. Из газеты узнал, что в Ленинграде есть училище, которое готовит военных моряков — «Ленинградское арктическое училище». Получив аттестат зрелости, Виктор вместе с товарищем Тебряевым Александром отваживается поступать в Питер. Воодушевленные, целеустремленные юноши сами, без родителей, отправляются в северную столицу. Мать дала Виктору с собой 15 рублей. С успехом выдержали экзамены и были зачислены в училище.

Началась учеба. Но, видно, не суждено было Виктору стать морским офицером. Мать прислала письмо на начальника училища с просьбой отчислить Виктора, так как ей одной очень тяжело воспитывать малолетних детей и не обойтись без помощи старшего сына.

Не хотелось Виктору уезжать домой, но против матери он не мог пойти. Кстати, его друг Тебряев Александр Александрович окончил училище, стал замполитом в крупном морском подразделении.

БЫЛ В СЕМЬЕ ЗА СТАРШЕГО

Вернувшись на родину, юноша решает получить хоть какую-то специальность. Днем он в течение шести месяцев осваивал в автороте профессию шофера, а вечером и в выходные дни, как мог, помогал матери и своим младшим братьям и сестрам. Очень рано в своей жизни он стал опорой многочисленной семьи и нес за нее ответственность как старший мужчина.

В 1974 году Виктора призвали на срочную службу. Попал в город Североморск, что недалеко от Мурманска, в морскую пехоту. Во время службы его направили в Северный Казахстан на освоение целинных земель. В течение года он добросовестно трудился там водителем. По истечении многих лет он получит из рук первого секретаря Липецкого обкома КПСС Павлова Г.П. «Знак трудовой доблести» за работу на целине.

После демобилизации Некрасов работал шофером в совхозе «Петровский». Здесь он познакомился с местным участковым, капитаном милиции Григоровым Иваном Андреевичем. Это был авторитетный человек, ветеран Великой Отечественной войны. Не раз Виктор участвовал с ним в рейдах. Иван Андреевич и посоветовал ему идти работать в органы внутренних дел.

ИНСПЕКТОР ДПС

Провели в совхозе собрание трудового коллектива, где юноше выдали направление-рекомендацию в Добринский РОВД. В то время в отделе милиции были вакансии водителя на машину «автозак» и инспектора ДПС в службе ГАИ. После прохождения военно-врачебной комиссии и необходимых проверок Виктор пошел служить в ГАИ, где задержался на долгих 8 лет.

Параллельно заочно оканчивает сельскохозяйственный техникум в г. Чаплыгине. И недавно заступивший в должность начальника Добринского РОВД капитан милиции В.С. Полозков доверяет ему стать участковым инспектором вместо ушедшего в отставку И.А. Григорова.

НА ЕГО УЧАСТКЕ БЫЛ ПОРЯДОК

Некрасов с энтузиазмом берется за новое дело и добивается больших успехов. Он организует по всем направлениям работы рейды, привлекая при этом руководителей хозяйств, предприятий, общественность, проводит лекции и беседы в трудовых коллективах, школах. Получает нагрудный знак «Отличник милиции». Без отрыва от службы успешно оканчивает Рязанскую школу милиции.

В 2003 году Виктора Викторовича назначают начальником медицинского вытрезвителя. Но жизнь идет вперед. Медицинские вытрезвители ликвидировали в 2006 году. И снова пришлось вернуться на свой административный участок — Петровский и Сафоновский сельсоветы. Теперь он становится старшим участковым в «Петровской зоне». С ним на пару под его началом служит не менее добросовестный и принципиальный Евгений Савушкин, к сожалению, рано ушедший из жизни. На счету этих прославленных участковых не одно раскрытое резонансное преступление.

В своей работе Виктор Викторович постоянно опирался на общественность, ДНД. Уже на других административных участках они давно были упразднены, а у Некрасова — нет.

Будучи спортивным человеком, герой нашего рассказа участвовал в различных соревнованиях. Например, в Махачкале и Курске он завоевывал первые места по самбо. Гиревой спорт, турник полюбил еще в армии. В соревнованиях по стрельбе, вождению автомобиля, плаванию без призовых мест не возвращался. Участвовал в областном конкурсе на лучшего участкового, где занял почетное 4 место.

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

В 2015 году Некрасов в звании подполковника полиции подает в отставку. 38 лет, 8 месяцев, 12 дней… Чего только не было за эти годы! И угрожали, и нападали с ножом, монтировкой, имел ранения, о чем свидетельствуют шрамы.

За добросовестный труд Некрасов имеет заслуженные награды: благодарности, почетные грамоты, медали «За безупречную службу 1,2,3 степеней. Заместитель министра МВД РФ, генерал-полковник Маслов в 1998 году лично вручил ему медаль «За отличие в охране общественного порядка». Но главное — это уважение народа.

Все, чего достиг Некрасов в жизни, далось ему каждодневным напряженным трудом. К своей цели он шел через преодоления. Никогда не останавливался на достигнутом, не опускал руки в горе, не терпел жалости к себе. Как мужественный человек он стойко перенес потерю малолетнего сынишки, но, безусловно, этот шрам не мог не остаться на его сердце.

Ненормированный рабочий день, напряженная работа в праздничные и выходные дни, служба в органах внутренних дел, связанная с риском, потери близких и дорогих людей не могли не отразиться на здоровье Виктора Викторовича. После ухода в отставку это вылилось в инсульт. Получил инвалидность.

Но не такой В.В. Некрасов человек, чтобы расслабиться и жалеть себя. Он по-прежнему активен. Вступив в 2023 году в общество инвалидов, он активно и плодотворно работает в нем, посещает различные мероприятия, участвует в концертах, в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, по шашкам и т.д. В прошлогодней районной спартакиаде среди инвалидов он завоевал несколько медалей. Виктор Викторович — хороший семьянин, любит детей и внуков. Его хобби — рыболовство.

По натуре наш герой веселый и жизнерадостный, душа компании, любит шутки, анекдоты. Он отличный рассказчик. Не лишен самоиронии, которой обладают люди с тонким чувством юмора и уверенностью в себе. Легко сходится с людьми. Общительный. Если дружит, то на всю жизнь. За друга хоть куда. Надежный. Никогда не подведет никого и не бросит в беде. Бессребреник. Счастливый человек. Энергичен до сих пор.

В этом году Виктор Викторович будет отмечать семидесятилетний юбилей. Пожелаем ему здоровья и долгих лет жизни.

Тамара ЗАИЧКИНА.