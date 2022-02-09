В регионе

ОАО «РЖД» и Липецкая область заключили соглашение о сотрудничестве

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Сегодня между ОАО «РЖД» и Липецкой областью было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022 – 2024 годы.

Подписи под документом поставили начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов и исполняющий обязанности главы региона Александр Рябченко.

Соглашение определяет ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности движения, а также использования научно-производственного потенциала области в реализации инновационных проектов развития железнодорожного транспорта.

Стороны договорились и в дальнейшем совместно решать вопросы развития железнодорожной транспортной системы в регионе.

По словам Павла Иванова, взаимодействие ЮВЖД с Липецкой областью традиционно находится на высоком уровне. Встреча прошла очень конструктивно, обсуждались, в том числе, перспективы запуска ряда пригородных экскурсионных маршрутов, а также предстоящий капитальный ремонт вокзала в Липецке.

ЮВЖД планирует запустить туристический маршрут в Липецкой области

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