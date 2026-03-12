Об инвестклимате Липецкой области и привлечении бизнеса говорили на стратсессии в «Школе 21»

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, курирующий в регионе вопросы промышленности, экономического развития и инвестиций, провёл стратегическую сессию на базе «Школы 21» областного центра для участников программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Ключевой темой обсуждения стало создание благоприятного инвестиционного климата и внедрение эффективных мер поддержки для бизнеса.

«Школа мэров» разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В текущем потоке программы обучаются 80 человек из 70 регионов страны. Сергей Курбатов поделился с участниками программы опытом работы с инвесторами, сделав акцент на системном подходе и человеческом факторе. По его словам, серьезный инвестор сегодня рассматривает в среднем около 20 площадок, и главная задача региона — выиграть конкуренцию, предложив не просто территорию, а готовую экосистему для быстрого и комфортного запуска проекта.

Липецкая область добилась значимых результатов, заняв первое место в России по направлению «Защита бизнеса» и войдя в топ-10 по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Регион также поднялся на восьмую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а особая экономическая зона «Липецк» признана лидером в стране по инвестиционной привлекательности.

Для комплексного сопровождения проектов в регионе на базе ОЭЗ создано Агентство инвестиционного развития (АИР). Его специалисты помогают инвестору на всех этапах: от подбора площадки и назначения персонального менеджера до подключения к инфраструктуре и консультаций по мерам господдержки. Особое внимание — скорости реализации проектов, поскольку для бизнеса любая задержка критична. В регионе внедрен Свод инвестиционных правил, а с 2021 года область участвует в пилотном проекте «Сквозной инвестпоток», направленном на сокращение сроков технологического присоединения и оформления разрешительной документации.

Отвечая на вопросы участников «Школы мэров», Сергей Курбатов выделил три главных фактора инвестиционной привлекательности: команда, скорость и деловая репутация. Так, вопросы с ресурсоснабжающими организациями решаются через личные договоренности и постоянный контроль. Что касается кадрового обеспечения, то в структуре АИР есть специальный сотрудник, который выстраивает взаимодействие инвесторов с колледжами и вузами. Фактически, подбор персонала для будущего предприятия осуществляется ещё до его открытия.

«Инвестиционная политика региона для нас неразрывно связана с заботой о людях. Да, мы создаём комфортные условия для инвесторов, предлагаем им системные решения. Но делаем это для того, чтобы у наших жителей были достойные зарплаты, уверенность в завтрашнем дне и возможность работать рядом с домом», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выступление вице-губернатора продолжила министр промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Евгения Локтионова, которая подробно рассказала собравшимся о внедрении муниципального инвестиционного стандарта. Она остановилась на ключевых элементах системы: формировании инвестиционного профиля территории, работе с инвестиционной декларацией и других темах. В качестве успешного кейса Евгения Локтионова привела опыт Елецкого округа, где регулярно проводят инвестиционные форумы. Площадка объединяет представителей власти, потенциальных инвесторов и специалистов АИР, что позволяет выстроить прямой и эффективный диалог между бизнесом и муниципалитетами.