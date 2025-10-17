Об опасности электросетей напоминают жителям Липецкой области

Липецкие энергетики «Россети Центр» предупреждают жителей о высокой опасности электросетевых объектов. Они являются зонами повышенной опасности.

Граждан просят проявить осторожность в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и внимательно выбирать места для отдыха. Особое внимание — досугу детей на улице. Энергетики подчёркивают: важно проводить с ними разъяснительные беседы, поскольку категорически запрещено играть рядом с электроустановками, ЛЭП и подстанциями. Электрический ток может поражать не только при непосредственном контакте, но и по воздуху или через землю.

Гражданам, сотрудникам предприятий и руководителям не разрешается самостоятельно проводить работы в охранных зонах ЛЭП. Строго необходимо соблюдать условия использования земель в границах этих зон. Размеры охранных зон ЛЭП зависят от напряжения линий:

— 0,4 кВ – 2 метра;

— 10 кВ – 10 метров;

— 35 кВ – 15 метров;

— 110 кВ – 20 метров;

— 220 кВ – 25 метров.

Все работы в охранных зонах должны согласовываться с «Липецкэнерго». Нарушение требований влечет административную ответственность, а в случае гибели человека — уголовную.

В охранной зоне запрещено:

— строить, ремонтировать и сносить сооружения;

— высаживать и вырубать растительность;

— проезжать на технике выше 4,5 метра;

— набрасывать предметы на провода и подниматься на опоры;

— разводить огонь, рыбачить;

— складировать материалы и организовывать свалки;

— сбрасывать химикаты и горюче-смазочные вещества;

— размещать детские площадки, рынки, гаражи и стоянки;

— запускать воздушные змеи и другие летательные аппараты.

Для получения разрешения на работы необходимо обращаться в подразделения «Липецкэнерго». Контактная информация доступна на официальном сайте компании «Россети Центр». Энергетики призывают соблюдать правила безопасности и соблюдать предупреждающие знаки. О нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).