Об открытии ярмарки в Хворостянке ходатайствовал дедушка великой певицы Надежды Обуховой. Но и ему отказали

«Доклад губернскому земскому собранию сессии 1890 года. Об открытии 7-мидневной ярмарки при станции Хворостянка, на общественной земле названного селения.

В прошлогоднюю сессию было внесено в губернское земское собрание ходатайство уполномоченного крестьян села Хворостянки, Усманского уезда о разрешении на учреждение 7-мидневной ярмарки при станции железной. Но так как по этому предмету не имелось в виду мнение уездного земства, то губернское собрание, в заседании 11 декабря 1889 г., поручило управе дело это передать на предварительное обсуждение Усманского уездного земского собрания.

Между тем, вследствие сношения с Усманскою земскою управою обнаружилось, что вопрос об открытии ярмарки при ст. Хворостянка ежегодно в 1887— 1889 годах возбуждался в Усманском уездном земском собрании по просьбам как землевладельца Мазаракия (Мазараки — родной дедушка певицы Н. А. Обуховой, владел землями в районе нынешнего села Хворостянка — Вед.), так и уполномоченного от Хворостянского общества, и каждый раз собрание признавало совершенно ничем не оправдывающим разрешение просимой ярмарки, а потому помянутые ходатайства были отклонены.

Представляя это дело на рассмотрение губернского земского собрания, согласно 2 п.(ункта) 62 ст.(атьи) положения о зем.(ских) учр.(еждениях), губернская управа имеет честь доложить, что по ея мнению, просьба Хворостянского общества не подлежить уважению».

Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего 8 декабря 1890 года.

Тамбов, 1891, С. 89.

Мы публикуем документ без орфографических поправок, сохранив его стиль. А вопрос о ярмарках в селе Хворостянка еще раньше поднимала прабабушка Н.А. Обуховой Анна Ильинична Мазараки, урожденная Дебольцева. Об открытии еженедельного базара по субботам и двух четырехдневных ярмарок — Покровской и Варваринской она начала ходатайствовать перед Усманским земским собранием еще с сентября 1868 года. Но ей каждый год отказывали, либо это «подорвало» бы торговлю в селах Новоархангельском и Новочеркутино. Как мы видим из вышеприведенного документа, после её смерти (она умерла 30 августа 1870 года) попытку организации ярмарок в Хворостянке продолжил ее сын Адриан Семенович Мазараки.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

На фото: усадебный дом Обуховых в с. Хворостянка.