Летом в Грязинском районе на берегу Матырского водохранилища откроется единый кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан. В него войдут сразу три детских загородных учреждения – «Чайка», «Ёлочка» и «Орлёнок». Они будут объединены одной территорией и инфраструктурой, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Постоянное внимание вопросам организации летней оздоровительной кампании уделяет глава региона Игорь Артамонов. «Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем. Кроме того, необходим, безусловно, и выраженный оздоровительный эффект», – неоднократно отмечал глава региона.

Благоустройство комплекса уже началось – территорию огородили, появился единый пульт охраны с видеоконтролем и навигационным табло. На площади в 37 гектаров произвели зонирование. Это позволит создать продуманное и удобное для отдыха детей пространство. В культурно-развлекательной зоне построят современную многофункциональную арт-площадку и амфитеатр. Здесь будут проводить межлагерные мероприятия, например, концерты творческих коллективов, создавать театральные постановки. В зоне спорта и активного отдыха будут открыты каток с искусственным льдом, велосипедная трасса, скалодром, троллейный спуск. Планируется строительство крытого тира. Зона отдыха у воды будет оснащена необходимым спортивным оборудованием, площадками для пляжного волейбола и архитектурными формами. Сейчас в сосновом бору уже разместили веревочный городок, площадки для лазертага, полосы препятствий и другие активности. Это необходимо для проведения в оздоровительных лагерях профильных смен оборонно-спортивной и военно-патриотической направленностей.

«Создание объединенного кластера загородных лагерей откроет новые возможности для детского отдыха в регионе. Реализация проекта позволит увеличить наполняемость учреждений, повысить уровень их безопасности. Для юных липчан будет доступна инфраструктура всей объединенной территории, а не только одного лагеря, в который приобретается путевка», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Руководит кластером областной Центр развития детского отдыха. В него входят еще четыре лагеря: «Лукоморье», «Олимп», «Берёзка» и «Альбатрос».