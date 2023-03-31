Объекты культурного наследия Липецкой области, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, можно будет арендовать за один рубль в год, сообщает управление по охране объектов культурного наследия. Соответствующие поправки внесены в закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области».

Новая программа предусматривает выполнение следующих условий:

– в течение первых семи лет арендатор платит аренду в размере, определенном по аукциону;

– арендатор в течение семи лет проводит работы по сохранению объекта. Первые два года предоставляются для подготовки и согласования проектной документации, а следующие пять лет – для выполнения самих работ;

– проведение работ по сохранению подтверждается актом приемки, выданным уполномоченным исполнительным органом государственной власти. После чего арендатор получает право обратиться с заявлением об установлении минимальной ставки арендной платы в размере один рубль за один памятник.

В перечень объектов, которые могут быть вовлечены в программу, могут войти: объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» середины XVIII века в Ельце по ул Профсоюзная, 34 и объект культурного наследия регионального значения «Усадебный комплекс» XIX века, расположенный по ул. Шаталовская, д.2 в деревне Чернышовка Елецкого района.

«Эти объекты являются достоянием края и достойны стать точками притяжения туристов. Но нужно либо полностью их восстановить, либо уберечь от дальнейшего разрушения. Первый путь намного затратнее, но у региона есть опыт привлечения инвесторов с предоставлением им возможности дальнейшего использования объектов в туристической индустрии. Есть надежда, что эта практика получит свое распространение», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «рубль за метр» действует уже во многих российских городах и служит хорошим способом сохранения памятников истории и культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.