Реконструкция мемориала в честь местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, завершилась в селе Архангельские Борки Липецкой области. Обновленный монумент открыли благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие».

«В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – подчеркивает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В этом году житель села Александр Кривошеев принял участие в конкурсе на получение гранта. Он предложил провести полную реконструкцию одного из самых знаковых для всех односельчан места – мемориала 192 жителям села Архангельские Борки и деревни Лозы, которые не вернулись с фронта. Существующий памятник установили в 2000 году за счет народных средств, и за два десятилетия он стал постепенно разрушаться. Спасти ситуацию мог только капитальный ремонт.

На средства гранта «Стального дерева» заменили постамент памятника и восстановили таблички с фамилиями погибших. В дальнейшем жители села планируют привести в порядок территорию вокруг мемориала и высадить декоративные кустарники. «Мы поддержали инициативу Александра Кривошеева потому, что это по-настоящему народный проект. В свое время неравнодушные люди из этого села сами собрали средства на установку мемориала, и теперь с помощью нашей грантовой программы всем миром удалось спасти памятник от разрушения. Этот проект мы завершили в год 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны. Наши общие усилия помогают сохранять память о героях-фронтовиках и неразрывную связь поколений, растить настоящих патриотов», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. Торжественная церемония открытия обновленного памятника прошла с участием представителей администрации Липецкого района и сельского поселения, депутатов, авторов и партнеров проекта, местных жителей.

С 2017 года фонд «Милосердие» помогает инициативным людям претворять в жизнь их социально значимые инициативы. Для этого была начата программа «Стальное дерево», которая сейчас уже действует в пяти регионах России. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 новых проектов и направить на эти цели около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, завершат 74 проекта в Свердловской, Калужской Белгородской и Липецкой областях, а также в Алтайском крае.