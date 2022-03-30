Министерство культуры определило подрядчика на ремонт обелиска Петру I в Липецке. Объект культурного наследия федерального значения приведёт в порядок общество с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная проектная мастерская». Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области выдало компании из Коломны соответствующее разрешение.

На реставрацию памятника выделено 877 тысяч 743 рубля. Это средства федерального бюджета. Подрядчик приступит к работам с наступлением положительных температур и должен будет завершить их до 16 августа 2022 года.

«В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших здесь выдающихся исторических личностей, делать регион чище и благоприятнее для современников. Повышение уровня и качества жизни людей – наша главная задача».– подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Монумент установлен в 1839 году в память пребывания Петра I в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников на средства петербургского купца первой гильдии, откупщика липецких питейных сборов Павла Небученова по проекту тамбовского архитектора Шахларёва. Отлит обелиск на чугунолитейном заводе мещанина Фёдорова в Тамбове.

Памятник представляет собой трёхгранную чугунную пирамиду. Пьедестал украшают два барельефа. На одном — изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом — античной богини здоровья Гигии. В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Чугунные причальные тумбы у постамента указывают на роль «Липских железоделательных заводов» в создании Российского флота.