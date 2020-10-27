Объем оказанных липчанам платных услуг уменьшился на 14% по сравнению с прошлым годом

Объем платных услуг населению области в январе-сентябре 2020 года составил 46 312,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 14% меньше уровня января-сентября 2019 года, сообщает Липецкстат.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищнокоммунального хозяйства (33% от общего объема), телекоммуникационные и бытовые – по 16, транспортные – 11, медицинские – 8, услуги системы образования – 6%.

Населению оказано услуг бытового характера на 7529,1 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 16%.

В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 25 – по ремонту и строительству жилья и других построек, по 13% – ритуальные услуги и услуги парикмахерских.