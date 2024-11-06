За девять месяцев текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона отгрузили продукции и продали товаров на 232 миллиарда рублей. По большинству значимых позиций область продолжает наращивать объемы производства.

Положительная динамика наблюдается в производстве детского питания. По этому направлению регион уже много лет удерживает лидирующие позиции в России. За прошедшие девять месяцев производство молочной продукции для детей выросло на 23,8%, мясной продукции — на 11,1%.

С января по сентябрь 2024 года производство переработанного картофеля увеличилось на 26,1%, замороженных фруктов и ягод – на 19,3%, сахара – на 18,6%, мясосодержащих консервов – на 18%, дрожжей – на 15%. По выпуску этих продуктов Липецкая область входит в топ-3 производителей в стране.

Липецкие маслоэкстракционные заводы наращивают выпуск растительных масел. За девять месяцев текущего года их произведено на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Получено 226,8 тыс. тонн подсолнечного масла, 122 тыс. тонн рапсового и 83,5 тыс. тонн соевого. Самый большой рост, уже традиционно, показывает соевое масло. Его выпуск увеличился на 78,1%. Кроме того, в регионе выросло производство молока, творога, сыров, сливочного масла, круп, муки, мяса и субпродуктов домашней птицы, переработанной и консервированной рыбы.

«Наш небольшой по площади регион входит в топ субъектов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Мы в пятёрке самых «перевооружённых» в сельском хозяйстве регионов. Наука и опыт наших аграриев делают невозможное возможным. С небольших по площади полей мы собираем прекрасные урожаи. А перерабатывающая и пищевые промышленности ежегодно показывают рост производительности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.