Объем вкладов жителей Липецкой области за год вырос на 31%

По состоянию на 1 апреля 2025 года на депозитах жителей Липецкой области (без учета средств на счетах эскроу) находились 206 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 31%. В национальной валюте липчане хранили 99% сбережений. Как пояснили в липецком отделении Банка России, выгодные процентные ставки стимулируют липчан сберегать свои деньги. Вклады остаются самым простым, понятным и безопасным инструментом для этого. Кроме того, повышается уровень защиты прав вкладчиков.

Если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку. Причем без использования графических приемов. Такие рекомендации представлены в информационном письме, которое недавно подготовили для кредитных организаций Банк России и Федеральная антимонопольная служба. Явные различия в фоне, цвете и размере шрифта могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий вклада. Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг.