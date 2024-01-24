Объемы жилищного строительства в Липецкой области продолжают расти. За 2023 год региональным Управлением Росреестра поставлено на государственный кадастровый учет 4000 жилых домов общей площадью 470 000 квадратных метров. Жители Липецкой области отдают предпочтение как блочному, так и индивидуальному домостроению.

«Высокие показатели ввода жилья – результат планомерной, стабильной и уверенной деятельности всего строительного комплекса региона», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Государственные услуги по оформлению права собственности на бытовую недвижимость в Росреестре осуществляются в течении одного рабочего дня. Эксперты Росреестра напоминают: право собственности на недвижимость подлежит обязательной государственной регистрации, только после этого можно распоряжаться имуществом и совершать сделки с ним. Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений о доме и его правообладателях, значит, самого дома юридически не существует. С ним нельзя провести никакую сделку — продать, подарить, завещать или сдать в аренду.