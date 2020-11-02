Объемы жилищного строительства в сельской местности Липецкой области снизились по сравнению с прошлым годом. В городской стали строить больше

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2020 года составил 55927,1 млн. рублей, или 109,0% к уровню января-сентября 2019 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

В январе-сентябре 2020 года организациями всех форм собственности и населением построено 5972 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 841,7 тыс. кв. метров, или 102,6% к уровню января-сентября 2019 года. Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (40,2%), Липецкий (11,9), Грязинский (6,8) и Усманский (6,4%) районы.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 755,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 89,8% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2020 года. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года ввод индивидуального жилья увеличился на 128,8 тыс. кв. метров, или на 20,6%.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-сентябре 2020 года построено 738,7 кв. метров жилья.

Жилищное строительство в январе-сентябре 2020 года Введено в действие общей площади жилых помещений в т.ч. жилых домов, построенных населением всего

В январе-сентябре 2020 года за счет нового строительства и реконструкции в области введены следующие мощности:

помещения для крупного рогатого скота на 1,1 тыс. мест;

тепличные комбинаты площадью 63 га;

зерносеменохранилища на 11 тыс. тонн;

хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 13 тыс. тонн; 1,5 тыс. га орошаемых земель;

комбикормовый цех производительностью 120 тонн в сутки;

по производству 30 тыс. тонн химических средств защиты растений;

линии электропередачи протяженностью 97 км;

трансформаторные понизительные подстанции мощностью 61 тыс. кВ.А;

торговые предприятия площадью 15 тыс. кв. метров;

общетоварные склады площадью 5 тыс. кв. метров; автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 8 км; гостиницы на 46 мест.